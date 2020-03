Corona-Kranke erneut am Telefon beschimpft

Immer mehr Menschen erkranken am Coronavirus. In Ellwangen waren es am Donnerstag schon 38 – fünf mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Menschen, die sich in häusliche Quarantäne begeben mussten, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten, ist um 58 auf 298 gestiegen.

Wie Olaf Thielke vom Presseamt mitteilt, häufen sich wieder Telefonanrufe bei den Patienten – „bis hin zu Beschimpfungen“. Die Stadt ruft ausdrücklich dazu auf, kranke Menschen nicht auch noch zu beschimpfen. Sie hätten ihr Leid schon zu ertragen und eigentlich Mitgefühl verdient, sagt Thielke.