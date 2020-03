Corona: Ellwanger Schulen, Kindergärten und Sportstätten schließen

Der Koordinierungsstab der Stadtverwaltung Ellwangen hat beschlossen, sämtliche Schulen und Kindertagesstätten von Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien am 18. April zu schließen. Ein Teil der Schulen und Kindertagesstätten sind aus besonderem Anlass bereits am heutigen Montag geschlossen. Näheres sei auf der Homepage der jeweiligen Einrichtung nachzulesen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind, wird eine Notfallbetreuung eingerichtet. Darunter fallen Mitarbeiter der Gesundheitsversorgung, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz und der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen, wie Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung. Sie haben die Möglichkeit, ihre Kindergarten- sowie Schulkinder der 1. bis zur 6. Klasse weiterhin betreuen zu lassen.

Eine Notbetreuung wird nach Möglichkeit an allen Einrichtungen eingerichtet. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, am kommenden Montag bis 11 Uhr ihrer Kindertageseinrichtung beziehungsweise dem zuständigen Schulsekretariat mitzuteilen, ob sie eine Notbetreuung ihrer Kinder benötigen. Zur Bestätigung ihrer beruflichen Tätigkeit müssen darüber hinaus zeitnah Arbeitgeberbescheinigungen vorgelegt werden. In den Tagen danach können Eltern Informationen unter 07961 / 84392 beim Amt für Bildung und Soziales erhalten

Die Betreuung ist primär für Kinder von Alleinerziehenden und Familien, bei denen beide Elternteile in systemrelevanten Bereichen arbeiten, gedacht. Die Stadt bittet Familien, bei denen der andere Ehe-/Lebenspartner in unkritischen Arbeitsbereichen tätig ist individuelle Lösungen zu finden. Von einer Betreuung durch ältere Familienmitglieder wird indes mit Bezug auf die Warnungen des Robert-Koch-Instituts abgeraten. Eine Betreuung wird entsprechend der üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag sichergestellt.

Die Eltern werden im Laufe des Montags darüber informiert, in welcher Einrichtung die Notfallbetreuung ihres Kindes erfolgt. Vor allem in der ersten Woche werden die Eltern gebeten, ihren Kindern eine Verpflegung mitzugeben, da derzeit nicht absehbar ist, wie groß der Versorgungsaufwand wird. Über Regelungen in den Osterferien informiert die Stadt.

Außerdem wird sämtlicher Unterricht an den städtischen Bildungseinrichtungen ab Montag, 16. März, eingestellt. Davon sind alle Kurse an der Volkshochschule und der Musikschule betroffen. Geschlossen sind ab Montag auch alle Sportstätten.