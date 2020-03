Corona: Ellwangen greift jetzt zu Kontrollen

Ab Donnerstag, 19. März, will die Stadt Ellwangen kontrollieren lassen, ob die verschärften Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus auch eingehalten werden.

Dazu zählen zum Beispiel die Schließung von Geschäften, die nicht der Deckung des Grundbedarfs dienen, von Bauwagen und Skater-Anlagen, sowie die zeitliche Beschränkung des Betriebs von Restaurants. Die Stadt will das Ordnungsamt und die Polizei mit den Kontrollen beauftragen.

Darüber hinaus bittet die Stadtverwaltung alle Personen, die sich in Quarantäne oder in häuslicher Isolation befinden, sich auch an diese Auflagen zu halten. In einem Fall, so Pressesprecher Anselm Grupp, sei eine betroffene Person in der Öffentlichkeit angetroffen worden.

Am Mittwochabend waren der Stadt 14 Infektionen mit dem Coronavirus und 59 Quarantänefälle bekannt.

Mit der Resonanz auf die Nachbarschaftsaktion „Ellwangen hilft sich“ war die Stadt nach dem ersten Tag sehr zufrieden: 15 Freiwillige hätten sich gemeldet, die ehrenamtlich helfen wollten. Dem hätten zwei Anfragen für Nachbarschaftshilfe gegenüber gestanden.