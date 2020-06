Corona-Ausbruch in Ellwanger Teilort

„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.“ So lautet ein alter Spruch der Gewerkschaftsbewegung. Am Donnerstag hat die IG Metall allerdings viele Räder zum Rollen gebracht, bei einer Auto- und Zweiraddemo gegen die Sparpläne des ZF-Vorstands. Stehen mussten dagegen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in mehreren Staus, die sich bis nach Fischbach gezogen haben. Das befürchtete Verkehrschaos ist aber ausgeblieben.

Sonne, blauer Himmel, ein Platz voller Autos: Die gute Stimmung kurz nach halb zwölf auf dem nicht mal zur ...