Corona-Ausbruch im Alten- und Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen

Im Alten- und Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen ist das Corona-Virus ausgebrochen. 20 Bewohner und drei Mitarbeiter wurden positiv getestet. Zwei Bewohner sind bereits verstorben. Darüber hat das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung informiert.

Demnach wurden aufgrund bestätigter Corona-Infektionen im Alten- und Pflegeheim Sankt Anna in Ellwangen bereits am 5. April Corona-Abstriche bei Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entnommen.

Die Corona-Krise auf der Ostalb

Die Probeentnahmen der 39 Bewohner und 36 Mitarbeiter erfolgte durch die Coronaschwerpunktpraxis MVZ Westhausen. 23 Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet: 20 Bewohner und 3 Mitarbeiter. Vier der infizierten Bewohner mussten zur stationären Behandlung ins Klinikum verlegt werden. Zwei der an Covid-19 erkrankten Bewohner sind bereits verstorben.

Um festzustellen, ob sich in den vergangenen Tagen weitere Menschen infiziert haben, wurden am Dienstag dieser Woche alle negativ getesteten Personen erneut abgestrichen, da von einer Inkubationszeit von rund 14 Tagen auszugehen ist. Die erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich innerhalb der Einrichtung in häuslicher Isolation.

Landrat Klaus Pavel ist besorgt: „Wir sind in großer Sorge, was die Alten- und Pflegeheime im Ostalbkreis angeht. Das Coronavirus ist gerade für ältere und kranke Menschen hochriskant, daher gilt es weiterhin, diese Personengruppe streng zu schützen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Und weiter: „Wir müssen alles dafür tun, um die Infektionsketten in den Alten- und Pflegeheimen zu durchbrechen, nur so können wir eine Ausbreitung des Coronavirus in den Einrichtungen stoppen“, so der Landrat.