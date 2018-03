Computerführerschein in Rekordzeit

Seit November 2015 ist die Eugen-Bolz-Realschule Prüfungszentrum für den Europäischen Computerführerschein, bisher haben 28 Schüler bestanden. Etwas besonderes hat Johannes Fuchs aus der 9a geschafft. Er hat den Führerschein in Rekordzeit gemacht.

Der Computerführerschein besteht aus mehreren Modulen. Der Leiter des Prüfungszentrums, Martin Burr, hebt die Bedeutung von Johannes Fuchs’ Leistung hervor. Die meisten schafften ein Modul pro Halbjahr, Fuchs habe alle sieben Modulprüfungen in einem Schulhalbjahr gemeistert. Fuchs will Fachinformatiker für Systemintegration und dabei soll ihm der Computerführerschein helfen. Beim Europäischen Computerführerschein werden an Jugendliche und Erwachsene dieselben Anforderungen gestellt.

An der Eugen-Bolz-Realschule nehmen momentan 14 Schülerinnen und Schüler an der zweistündigen AG teil, die von Lehrer Michael Mayer betreut wird. ´Themen sind Computer- und Online-Grundlagen, Präsentationen, Tabellenkalkulation, IT-Sicherheit, Datenschutz, Datenbanken, Projektplanung, Health oder Rechnungswesen. Die Modulprüfungen können auch ehemalige Schüler bis zum 25. Lebensjahr an der Schule ablegen.