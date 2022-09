Comedy für den guten Zweck auf dem Wagnershof

Am 2. Oktober ist Comedian Thorsten Bär auf dem Wagnershof im Rahmen einer Benefizveranstaltung zu Gast und wird sein neues Programm „Der Bär ist los“ präsentieren. Die Veranstalter, der Verein Wagnershof und der Ellwanger Paulaner Stammtisch wollen so Spenden für den Wagnershof generieren und in Zukunft mehr Leben in die Freizeitstätte bringen.

Für die Mitglieder des Ellwanger Paulaner Stammtisches besteht die Verbundenheit zu dem Areal oberhalb von Neunheim bereits seit ihrer Kindheit. Jahrelang wurde die Küche des Wagnershof wochenends abwechselnd von verschiedenen Familien der Mitglieder betrieben, es sei schon fast eine Tradition gewesen, jeden Sonntag dort zu sein. In der ehemaligen „Bar am Nil“, der ersten Ellwanger Kneipe mit Paulaner Bier, wurde der Stammtisch 1997 gegründet und kommt bis heute wöchentlich im Bistro Altstadt zusammen. Der „noch nicht eingetragene Verein“, wie Ralf Dostal es nennt, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und richtet, wie jedes Jahr, am 3. Oktober wieder sein traditionelles Oktoberfest auf dem Wagnershof aus.

Thorsten Bär kommt bald nach Ellwangen. (Foto: 282647844006101)

Einen Tag vor dem Fest wird der Stand-Up Comedian Thorsten Bär am 2. Oktober mit seinem Programm „Der Bär ist los“ im Jungviehstall auftreten und möglichst viele Besucher auf den Wagnershof locken. Der 39-Jährige Hamburger gewann 2018 den RTL Comedy Grand Prix und war in den vergangenen Jahren bereits in Sendungen wie „Mario Barth & Friends“ (RTL) oder „Volle Kanne“ (ZDF) zu Gast. Für die Bewirtung sorgen die Mitglieder des Paulaner Stammtisches. Beide Veranstalter hoffen auf einen gemütlichen Abend in entspannter Atmosphäre.

Sämtliche Erlöse der Veranstaltung werden dem Verein Wagnershof zugutekommen. Dies sei „eine willkommene Spende“, so Marius Brenner, Vorstand des Vereins. Der Verein finanziert sich größtenteils über die Vermietung des Areals für Veranstaltungen und Feiern. Pandemiebedingt blieben diese wichtigen Einnahmen in den vergangenen zwei Jahren jedoch fast gänzlich aus, während laufende Kosten weiterhin gedeckt werden mussten. Die Pandemie habe dem Verein einiges abverlangt, so Brenner. Erst vor Kurzem wurden die Räumlichkeiten des Wagnershofs, einschließlich des Küchenbereichs, frisch saniert. Hierbei wurde besonders auf Eigenarbeit der ehrenamtlichen Mitglieder und Zuschüsse von Land und Stadt gesetzt. Mit den Lockerungen im Jahr 2022 ist das neue und junge Führungsteam des Vereins um Brenner wieder zuversichtlich, zumal der Wagnershof bis Ende 2023 mit Veranstaltungen komplett ausgebucht ist. Trotzdem gebe es immer etwas zu tun und der Verein benötigt weiterhin Spenden und ehrenamtliche Arbeit.

Der Verein, der sich aus Mitgliedern von Kolping und DJK zusammensetzt, feiert 2023 sein 50-jähriges Jubiläum. Im Rahmen dessen ist ein Festwochenende im Mai geplant.