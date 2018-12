Comboni Singers rühren beim Adventskonzertdie Herzen ihrer Zuhörer

Die Comboni-Singers haben im Josefstal in der Kirche der Comboni-Missionare ein Adventskonzert der besinnlichen Art veranstaltet.

Seit nun zehn Jahren gibt es ein Adventskonzert bei den Combonis. Was 2009 angefangen hatte als Konzert für einen guten Zweck, wurde im Jahr darauf wieder angefragt, und seit 2011 gehört es zur Adventstradition im Ort. Es ist eine ganz besondere Mischung von Liedern zum Zuhören, besinnlichen Texte und Geschichten, kombiniert mit Liedern zum Mitsingen.

Nachdem das zehnjährige Jubiläum zwar ein kleines ist, aber gefeiert werden sollte, hatten sich die Comboni-Singers etwas Besonderes einfallen lassen. Durch einen musikalischen Rückblick und durch Geschichten, die in den Vorjahren erzählt wurden, erinnerten sie an die Konzerte der vergangenen Jahre. Durch den besinnlichen Teil mit Geschichten und Erzählungen führte auch in diesem Jahr gekonnt Martin Sartor. Er erzählte unter anderem von Weihnachtsbräuchen in anderen Ländern, beispielsweise der Bosada, der Herbergssuche, in Mexiko. „Mi ideal“ begeisterte danach als mexikanisches Lied die Zuhörer. Das war Thema 2010.

2013 war das große Thema „dass Frieden unter uns werde ...“. Maria Sachsenmaier glänzte hier in ihrem Solobeitrag „Weiße Fahnen“. Die Texte und Geschichten gingen an das Herz der Zuhörer, die Lieder waren teilweise ruhig und besinnlich, manche sprachen aber auch von der Freude an Weihnachten und waren schwungvoll. Beeindruckend war das Solo von Andrea Abele und Lukas Sartor mit „You raise me up“. „Dann darfst du Weihnachten begehn“ mit den Solisten Andrea Abele und Thomas Töpfl erinnerte daran, was man für Weihnachten vorzubereiten hat. Und es waren nicht immer die Geschenke gemeint.

Das Konzert sollte eine Auszeit vom „Weihnachtsstress“ sein. Das ist den Comboni Singers sehr gut gelungen. Das Publikum ließ sie erst nach einer Zugabe gehen.

Der Spendenerlös dieses Konzerts geht an Pater Moses, der in der Zentralafrikanischen Republik ein Krankenhaus bauen will. In diesem Land gibt es viel Armut und kriegerische Unruhen, und so soll den Ärmsten geholfen werden.

Das Konzert kam bei den Gästen sehr gut an. Trotz der besinnlichen Stimmung gab es viel Beifall und zum Schluss sogar Standing Ovations. Alle hoffen, dass diese schöne Tradition erhalten bleibt.