Comboni-Missionare begehen 100-jähriges Bestehen in Deutschland

Die Comboni-Missionare feiern das 100-jährige Bestehen ihrer ersten Niederlassung in Deutschland. Am 2. Februar 1921 eröffneten die Missionare ihre Niederlassung in Ellwangen im Ortsteil Schleifhäusle. Aufgrund der Corona-Pandemie feiern sie dieses Jubiläum erst jetzt, am 10. Oktober. Zum Fest sollen sich alle herzlich eingeladen wissen, die sich mit den Comboni-Missionaren verbunden fühlen.

Die Kongregation bestand damals schon seit 36 Jahren und hatte auch fast 60 deutsche und österreichische Mitglieder, die aus der ganzen Donaumonarchie und Südtirol stammten. In Deutschland konnten die Missionare aber bis nach dem Ersten Weltkrieg keine Niederlassung gründen. Im Krieg mussten Deutsche wie Österreicher ihr Missionsgebiet, die englische Kolonie Sudan, verlassen. Ihnen wurde ein anderes Arbeitsgebiet in Südafrika zugewiesen. Und ihnen wurde nahegelegt, eine eigene, selbstständige Ordensgemeinschaft zu bilden. Mit Erlaubnis des Bischofs von Rottenburg, aber mit ganz bescheidenen materiellen Mitteln, gründeten sie dann ihre erste Niederlassung in Ellwangen. Was in diesen hundert Jahren geschah, die Höhen und Tiefen, und welche Erwartungen die Comboni-Missionare für die Zukunft haben, wird Gegenstand und Thema des Jubiläums sein.

Eine Übersicht über das Programm am 10. Oktober in Josefstal: Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Weihbischof Thomas Maria Renz. Vor dem Haus werden zwei Zelte aufgestellt sein, in die der Gottesdienst übertragen wird. Nach dem Mittagessen lässt Pater Reinhold Baumann gegen 14.30 Uhr mit einem Bildvortrag die letzten hundert Jahre Revue passieren. Dem schließen sich einige Gedanken und Erfahrungen zu „Mission heute“ an.

Bei Kaffee und Kuchen besteht Gelegenheit zur Begegnung mit Freunden und Bekannten. Mit einer Andacht um 17.30 Uhr wird der Tag in Josefstal beschlossen.

Professor Roman Siebenrock aus Innsbruck, ein ehemaliger Josefiner, spricht um 19 Uhr im Jeningenheim noch über die „Zukunft der Kirche und des Christentums in der Welt von morgen“.

Pandemiebedingt wird um Anmeldung gebeten: Telefonisch unter 07961 / 90550 vormittags oder per E-Mail: ellwangen@comboni.de. Voraussetzung für die Teilnahme: Genesen, geimpft oder getestet.