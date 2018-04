„Colour Your Day“: Kreisberufsschulzentrum im Rausch der Farben

Das Kreisberufsschulzentrum (KBSZ) Ellwangen hat am Freitag das erste Schulfest(ival) seiner Geschichte gefeiert. Als um 11 Uhr der Countdown startete, brach die Hölle los. Passend zum Motto „Colour Your Day“ warfen Hunderte Schülerinnen und Schüler in weißen Ganzkörperoveralls Farbbeutel in die Luft.

Im Nu war der Pausenhof in gigantische pinke, türkise, violette, orange und gelbe Farbwolken gehüllt. Dann war Party pur mit immer neuen Farbbeuteln, coolen DJs, angesagter Mucke und hauseigenem Catering angesagt. Kein Zweifel: Das KBSZ kann Festival. Und wie. Gefilmt wurde das Ereignis von einer Drohne. Der Erlös aus dem Verkauf von Festivalarmbändern wird an indische Schulen gespendet.

Organisiert hat das Event die im Schuljahr 2015/2016 unter Anleitung von Studienrat Anton Traub gegründete Übungsfirma „Simply We“. Angehende Büromanager und Kaufleute sollen EDV-gestützte Geschäftsprozesse kennenlernen, die vergleichbar sind mit denen eines realen Unternehmens: „Wir möchten Projekte nicht nur virtuell, sondern real umsetzen. Unterrichtsinhalte, die wir erarbeitet haben, sollen praktisch angewendet und evaluiert werden“, erklärt Traub im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung.“

Pate für „Simply We“ stand Unternehmer Jochen Schweizer, Pionier unter den Extremsportlern und Wegbereiter des Bungeejumping hierzulande. Seine Unternehmensgruppe bietet Reisen, Erlebnisse, Fun, Action und Wellness an. Auch von „Simply We“ angebotene Events wollen müde Lebensgeister wecken und verheißen Ausbrechen aus dem Alltag. Außerdem gibt’s „Humormedizin“ mit Allheilmitteln gegen alltägliche Mangelerscheinungen wie „Gruß-und-Kuss-Globuli“, extra flüssige Finanzspritzen oder Dr. P.Lacebos „Schwarzer Humor“ im Fläschchen. Auch Schloss- und Stadtführungen und Stadtspiele quer durch Ellwangens Gassen gehören zum „Simply We“-Portfolio nach der Devise „Raus aus der Routine, rein ins Abenteuer“.

„Unser Schulleitbild ist ‚Miteinander Leben – Miteinander Lernen‘“, so Traub weiter. „Mit dem Schulfest möchten wir zeigen, wie vielschichtig die Ausbildungsgänge und Abschlüsse am KBSZ sind. Die Techniker sind dabei, die Hauswirtschaftler haben das Catering übernommen. Die Schüler in Gesundheit und Pflege stehen als Rettungssanitäter bereit.“ Jobsharing, wie es sein soll.

Wer muss da noch nach Indien zum Frühlingsfest Holi reisen, bei dem man sich gegenseitig mit gefärbtem Wasser besprengt und mit farbigem Puder bestäubt, wenn das KBSZ so nah liegt. Holi wird mindestens zwei Tage gefeiert. So lang hat der Pausenhof-Farbrausch nicht gedauert. Eine unvergessliche Party war’s trotzdem.