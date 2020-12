CO2-Abgabe macht Erdgas 2021 teurer

Ab dem 1. Januar 2021 bekommen CO2-Abgase einen Preis: Deutschland bezieht dann erstmals Emissionen aus Verkehr und Wärme durch das Emissionshandelsgesetz in den Klimaschutz mit ein. Dadurch ergeben sich für Erdgaskunden eine deutliche Mehrbelastung, die die Stadtwerke 2021 aber zumindest nicht komplett weitergeben wird. Das hat das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt.

Darin werden auch die Hintergründe des neuen Gesetzes erklärt. Großes Ziel sei die Reduktion des CO2-Ausstoßes in Deutschland bis 2030 um 38 Prozent (bezogen auf das Jahr 2005). Werden Brennstoffe auf fossiler Basis zur Nutzung in Verkehr gebracht, muss der Veräußerer künftig entsprechende Zertifikate erwerben, deren Preis das Gesetz vorgibt. Im Jahr 2021 beträgt dieser 25 Euro pro Tonne CO2.

Für Erdgaskunden bedeutet das eine Mehrbelastung von 0,46 Cent pro bezogener Kilowattstunde (kWh). Zusätzlich steigen die Netznutzungsentgelte um 0,1 Cent pro kWh für den Transport des Erdgases. Die Stadtwerke Ellwangen wird diese Kostensteigerung in ihrem Preisgefüge aber nicht ein zu eins weitergeben. Man könne die neue CO2-Abgabe durch sinkende Beschaffungspreise am Energiemarkt deutlich abfedern. Für Stadtwerke-Kunden kann die Mehrbelastung so auf nur etwa 0,22 Cent/kWh gesenkt werden. Für ein Einfamilienhaus steigen die durchschnittlichen Erdgaskosten im Jahr 2021 damit um etwa 36 Euro.

„Der Zertifikatehandel ist ein wichtiger Baustein, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. So wird ein weiterer Anreiz zur Emissionseinsparung gesetzt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny. „Als Energieversorger sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung und wollen dabei aber auch unsere Kunden bestmöglich unterstützen.“