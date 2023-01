Classic Brass spielt „Music For Your Soul“

Bereits zum achten Mal tritt Classic Brass am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Ellwangen auf. Das Blechbläserquintett, vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat über 1000 Gastspiele bestritten und neun CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen.

Die fünf Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer mittlerweile 14. Konzertsaison das Programm „Music For Your Soul“. Laut Pressemitteilung beherrschen die Künstler ein ausgesprochen breitgefächertes Repertoire, angefangen mit Werken aus der Renaissance bis hin zur Moderne. Dabei überschreiten sie gekonnt und ungezwungen sowohl nationale als auch stilistische Musikgrenzen, heißt es weiter. Besonders hervorzuheben seien die vielen eigenen Arrangements des Ensemblemitglieds Christian Fath. In seinen Bearbeitungen passe er das Repertoire genau den klanglichen Vorzügen und Begabungen seiner Kollegen an.

Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Ellwangen.