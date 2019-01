Classic Brass spielt in der Stadtkirche

Das Ensemble Classic Brass gastiert mit dem Programm „Amazing Moments“ am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die fünf Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren eine Auswahl geistlicher und weltlicher Werke von Bach bis Abba. Hervorzuheben sind die vielen eigenen Arrangements aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. So passen sie ihr Repertoire ihren klanglichen Begabungen an. Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten.