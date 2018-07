Classic Brass kämpft mit lausiger Kälte

Voll besetzt ist die evangelische Stadtkirche am Sonntagnachmittag beim Konzert mit Classic Brass gewesen. Es ist das neue Ensemble des aus Dresden stammenden Trompeters Jürgen Gröblehner. Das Blechbläserquintett rechtfertigte dieses große Publikumsinteresse und begeisterte die weit über 400 Besucher mit einem eindrucksvollen Konzert.

Die beiden Trompeten von Paolo Fazio und Jürgen Gröblehner, das Waldhorn von Aleksandar Crnojevic, die Posaune von Johannes Meures und die Tuba von Christina Bachauer funkelten mit den Kerzen am großen Weihnachtsbaum um die Wette. Und gleich im ersten Stück, einer Canzone von Giovanni Gabrieli hätte man sich mental ins 17. Jahrhundert zurückversetzen können, nach Venedig, in die Kirche von San Marco, wenn es in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen nicht so lausig kalt gewesen wäre. Als Zuhörer konnte man sich dagegen einigermaßen durch einen dicken Mantel wappnen, für die Musiker muss es ziemlich unangenehm gewesen sein.

Im letzten Stück vor der Pause, einer Suite mit Themen von Edvard Grieg, mussten sie der Kälte dann ein wenig Tribut zollen, da tendierte der Ton der beiden Trompeten etwas zu metallischer Härte und ein Intervallsprung hinauf in hohe Lage misslang. Zuvor jedoch blieb der musikalische Genuss ungetrübt. Sowohl in der Suite Nr. 2 D-Dur aus Händels „Wassermusik“, als auch im Concerto C-Dur für zwei Trompeten und Streicher – diesen Part übernahmen hier Horn, Posaune und Tuba – von Antonio Vivaldi überzeugten Classic Brass mit festlichem Bläserglanz, makelloser Intonation, stabilem Ansatz und einem homogenen, dynamisch apart belebtem Zusammenspiel.

Langer Nachhall zeichnet weich

Die technischen Feinheiten wurden zwar vom langen Nachhall in der Kirche ein wenig „weichgezeichnet“, trotzdem staunten sicher nicht nur die Fachleute im Publikum etwa über die spektakulären Bassläufe, die Christina Bachauer in der Händelsuite aus ihrer Tuba zauberte. Zwischen Händel und Vivaldi hörte man die Bach’sche Choralbearbeitung über „Jesu bleibet meine Freude“, einem der schönsten Werke der Musikliteratur. Hier bezauberte Paolo Fazio im cantus firmus mit einer traumhaft geblasenen Kantilene auf dem Flügelhorn.

Im zweiten Teil des Konzerts ging dieses opulente bläserische Fest barock weiter mit dem „Einzug der Königin von Saba“ aus der Oper „Xerxes“ und den „Grobschmied-Variationen“, beides von Händel, und der ebenfalls für Bläser bearbeiteten Bach’schen Fuge g-oll. Musik aus dem 20. Jahrhundert von Claude Debussy und der spektakuläre „Säbeltanz“ von Chatschaturjan komplettierten schließlich das mit begeistertem Beifall aufgenommene Gastspiel von Classic Brass. (gk)