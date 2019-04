Christoph Müller gibt das Amt des Tambourmajors ab

Christoph Müller hat nach 20 Jahren die Leitung des Spielmannszugs der Bürgergarde abgegeben. Neuer Tambourmajor ist Johannes Widmann, er wurde auf sechs Jahre gewählt. Müller bleibt der Garde erhalten, denn er ist seit fünf Jahren auch stellvertretender Kommandant. Als solcher wirbt er um neue Mitglieder für die Garde und speziell für den Spielmannszug.

„Es war mir immer eine Ehre, nicht nur dem Spielmannszug, sondern der gesamten Garde voranzumarschieren.“ Die Doppelfunktion war für Christoph Müller nun der Grund, bei der Hauptversammlung der Bürgergarde schweren Herzens das Amt des Tambourmajors abzugeben. In den 20 Jahren an der Spitze des Spielmannszugs war Müller bei über 500 Übungsabenden und unzähligen Einsätze bei Veranstaltungen der Stadt und über den Landesverband wie bei Landestreffen, Spielmannszugtreffen und Kritikspielen.

Zu den städtischen Veranstaltungen zählen die Auftritte der Bürgergarde beim Reiterumzug zum Kalten Markt, bei der Eröffnung der Heimattage auf dem Schloss, beim Naturhorntag am Fuchseck, bei den Pfer-detagen und beim Gardeappell. Dazu kommen Auftritte bei Empfängen der Stadt oder bei Hochzeiten und Beerdigungen. Auf acht bis zehn Auftritte komme er pro Jahr, schätzt Müller.

Acht Jahre Hornist, seit 1999 Leiter des Spielmannzugs

In der kleinen Besetzung mit zehn Mann will der 46-jährige Fachlehrer an der Eugen-Bolz-Realschule auch in Zukunft mitspielen. Doch jetzt möchte er den Kommandanten Hans-Peter Schmidt unterstützen.

Christoph Müller übernahm nach dem Tod von Tambourmajor Georg Hornung im Mai 1999 das Amt des Spielmannszugsführers. Kurz zuvor war er zu dessen Stellvertreter gewählt worden. Hornung war damals schon schwer krank. „Mein erster Einsatz als Tambourmajor war seine Beerdigung“, erinnert sich Müller, der zuvor, ab 1992, acht Jahre lang im Spielmannszug als Hornist aktiv war. Müller kam von der Knabenkapelle, dem heutigen Jugendblasorchester, wo er auch acht Jahre gespielt hat.

Sein Nachfolger als Tambourmajor, der Ellwanger Hornist Johannes Widmann (47), Inhaber des Blumenhauses Widmann, stieß 1991 zum Spielmannszug und war seit 1999 Müllers Stellvertreter. Stellvertreter von Johannes Widmann ist jetzt der Trommler Matthias Kraft, der vom Heeresmusikkorps kommt.

Ein großes Anliegen Müllers ist die Werbung um neue Mitglieder für die Bürgergarde und speziell für den Spielmannszug. Jener zählt derzeit 23 Aktive: zehn Hornisten, zehn Trommler, Becken, große Trommel und Tambourmajor. „Wir waren auch schon vier Mann mehr. Der Spielmannszug würde sich deshalb über junge Musiker freuen, egal, ob Trommler oder Hornisten“, so Müller: „Auch Ungelernte sind herzlich willkommen. Es sind nur Naturtöne, die man auf dem Horn spielt. Es sind einige bei uns, die vorher kein Instrument gespielt haben.“ Müller selbst hat auch Hornisten ausgebildet. Im Jahr sind es 25 Übungsabende, jeweils dienstags ab 20 Uhr im Bürgergarde-Türmle.

Spaß an der Bürgergarde und an der Kameradschaft sowie eine Verbundenheit mit Ellwangen sollten die Interessenten für die Bürgergarde allgemein haben, denn auch die Infanterie und die Kavallerie suchen neue Leute. Denn in den Statuten der Garde ist von einer Sollstärke von circa 100 Mann die Rede. Und die Garde hat zurzeit nur 92 Aktive. „Wir waren auch schon mal 105“, weiß Müller. Instrumente und Uniformteile werden übrigens gestellt.