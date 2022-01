Christliche Meditation

Die Landpastoral Schönenberg lädt am Samstag, 12. März, von 9.30 bis 17 Uhr zu christlicher Meditation ins Tagungshaus Schönenberg ein.

Stichworte, die den Tag charakterisieren, sind: sich ausrichten auf die Mitte, den Atem spüren, Wahrnehmungsübungen in der Natur, achtsam Dasein, Gebetsgebärden, Impulse zum Lauschen nach innen, Zeiten der Stille, Sitzen in der Stille, meditativer Gesang, in der Gegenwart des Lebens sich von der Gegenwart des göttlichen Geheimnisses berühren lassen. Die Veranstaltung findet unter den aktuell geltenden Coronabestimmungen statt. Leitung und Info: Michaela Bremer, Telefon 07961 / 9249170-12, E-Mail: michaela.bremer@drs.de, Kosten: 35 Euro.