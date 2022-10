Chorwerkstatt Rindelbach feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Mit einem Jubiläumskonzert am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kübelesbuckhalle feiert die Chorwerkstatt Rindelbach 20-jähriges Bestehen. Als Gastchöre mit dabei sind Querbeat Westerhofen und Sängerlust Treppach. Nach dem Konzert heizt die Band „single malt“ ein. Der Eintritt ist frei.

Mit ihrem mehrstimmigen A-cappella-Gesang, in der Regel ohne Notenblatt, und mit Liedern wie „Trickle trickle“, „Tage wie diese“, „Weit, weit weg“ und „Parkplatzregen“ hat sich die Chorwerkstatt unter der musikalischen Leitung von Julia Strasser in den vergangenen Jahren in die Herzen ihres Publikums gesungen. Jetzt will die Chorwerkstatt eine lockere, legere „Geburtstagsparty unter Freunden“ feiern.

Entstanden ist die Chorwerkstatt aus dem am 18. Januar 1948 gegründeten Liederkranz (LK) Rindelbach. Angesichts eines Durchschnittsalters von über 70 Jahren im LK im Jahr 2000 gab es damals Diskussionen über den Fortbestand des Vereins. 2001 folgten erste zaghafte Versuche mit einer Projektgruppe für einen Auftritt an der Hocketse mit Liedern der Comedian Harmonists. Im Januar 2002 startete mit Flyern in ganz Rindelbach eine Werbeaktion, am 26. Februar folgte in der Aula der Rindelbacher Schule die erste Singstunde der Chorwerkstatt mit 25 Sängerinnen und Sängern unter Dirigentin Diana Meyer-Krämer. „Es war ein schwieriger Start“, erinnert sich zweiter Vorsitzender Wolfgang Mader. Am Anfang sei es schwierig gewesen, die Parallelität mit dem Liederkranz zu leben: „Es war ein bisschen eine Zwitterrolle.“

Nach kleinen Auftritten am Maibaum, bei der Hocketse und beim Adventssingen in der Virngrundklinik verließ Meyer-Krämer Ende 2002 den Chor. Nach einer Interimszeit mit Anke Renschler startete der Chor am 1. Mai 2003 unter seinem neuen, jungen und dynamischen Dirigenten Chris Wegel, einem Vollblutmusiker, der frischen Wind reinbrachte und auch den Traditionschor Liederkranz Rindelbach dirigierte. „Wir haben hintereinander Singstunde gehabt“, so Wolfgang Mader. Die Jüngeren des Traditionschors sangen auch in der Chorwerkstatt mit.

Mit „Tour de Liedle“ gab es im Oktober 2003 das erste Konzert, mit dem Traditionschor, mit Intonata und Dankoltsweiler. Mit ihren modernen A-cappella-Liedsätzen aus Rock, Pop, Jazz, Traditionals, Gospel, Schlager, Klassik und kirchlicher Literatur entwickelte sich die Chorwerkstatt zu einer weit über Ellwangen hinaus bekannten „Marke“. Als Meilenstein und gigantische Show werten Thumm und Mader das erste eigene Konzert „Music Box“ 2004, bei dem 27 Lieder aus den 1960er und 1970er Jahren erklangen und bei dem auch die Rock'n'Roller aus Neuler mitwirkten.

2009 folgte die erste Konzertreise in Ellwangens italienische Partnerstadt Abbiategrasso, zwei weitere folgten, 2011 und 2015. Im Gospelchor „Al Ritmo dello Spirito“ fanden die Rindelbacher Freunde. Der Chor besuchte Ellwangen 2010, 2014 und 2018. Zu Highlights wurden 2011, 2012 und 2014 die „Ellwanger Schlosslights“ im Schafstall des Ellwanger Schlosses, einmal zusammen mit dem „Ellwangen Jazz Orchestra“, einmal allein, einmal mit „Al Ritmo dello Spirito“ und einmal mit sechs jungen Chören aus Ellwangen. Einmal war der Chor auch in der französischen Partnerstadt Langres, und zwar 2018, es gab ein gemeinsames Konzert mit dem Chor „La Chanterelle“.

Traditionen sind der Chorwerkstatt wichtig, so stellt sie Fahnenabordnungen an Fronleichnam und am Volkstrauertag. „Bei uns steht die Gemeinschaft im Vordergrund“, unterstreicht Thumm mit Blick auf die entstandenen Freundschaften: „Die Gemeinschaft im Chor und die Gemeinschaft im Dorf. Wir sind für die Menschen da.“ Einmal im Monat geht es gemeinsam zum Wandern. Auch Inklusion ist dem Chor wichtig, so gab es 2019 ein Konzert mit „Inklusiv-Exklusiv“ und „Smiling People“.

Unter Wegel gab es von 2003 bis 2014 einen Kinder- und einen Jugendchor. Sie wurden von Anke Renschler geleitet und führten Kindermusicals und Singspiele auf, die von ihr geschrieben wurden, so 2012 „Die Parkbank lebt“.

Auf Wegel folgte 2015 Julia Strasser aus Treppach. Sie ist Gymnasiallehrerin für Musik in Heidenheim. „Julia ist für uns ein absoluter Glückstreffer“, sagt Mader.