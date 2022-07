Chorleiterin Diana Meyer hört nach 20 Jahren auf

Die langjährige Dirigentin des Kirchenchors Sankt Peter und Paul ist verabschiedet worden. Diana Meyer hört nach 20 Jahren auf. Eine neue Chorleitung sei bislang noch nicht gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bedingt durch die Corona-Pandemie habe der Kirchenchor die regulären Singstunden nicht mehr aufnehmen können. Während der Zeiten der Pandemie, als auch der Gemeindegesang untersagt gewesen sei, habe eine Schola des Chores die Gottesdienste gestaltet. Einige davon übernahm Maria Ebert. Ebenso die Leitung der Singstunden und das Dirigat. Für den Gottesdienst am Patrozinium konnte jedoch Musikstudent und Organist Erik Konietzko aus Würzburg für die Leitung des Chors gewonnen werden.

Bei nur einer Probe habe er mit dem durchweg motivierten Chor mehrere vierstimmige Chorsätze eingebüt. Groß war die Freude und Begeisterung des Chors, so heißt es, wieder gemeinsam singen zu dürfen. Konietzko habe es verstanden, trotz der kurzen Vorbereitungszeit, ein anspruchsvolles Liedgut gemeinsam mit dem Chor zu erarbeiten. Er formte die Sänger Chor zu einer harmonischen Einheit. Lena Schmid begleitete zudem mit hoher Virtuosität an der Querflöte. Auch beim Spiel an der Orgel habe Erik Konietzko sein großes musikalisches Können bewiesen.

Nach dem Gottesdienst verabschiedete sich der Chor auf dem Kirchplatz mit zwei Liedern von ihrer Dirigentin Diana Meyer. Pfarrer Anton Forner und Jürgen Häfele, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, bedankten sich bei Meyer für ihren langjährigen Dienst und die hohe Qualität ihrer Arbeit.

Chorsprecherin Maria Pitan bedankte sich im Namen der Chormitglieder bei der Dirigentin für ihr langjähriges Wirken beim Kirchenchor. Sie erinnerte hierbei an viele Singstunden, Auftritte und Konzerte, aber auch an gesellige Stunden. Diana Meyer habe den Chor stets gefordert und somit auf ein hohes musikalisches Niveau gebracht.

In ihrer gesamten Zeit daran beteiligt war Edeltraud Sekler. Sie singt bereits seit 50 Jahren im Chor. Ebenso haben Meyer Irmgard Schwarz, Regina Schmid und Bernhard Rathgeb von Anfang an zur Seite gestanden. Sie sind seit 25 Jahren beim Kirchenchor aktiv Hierfür wurden die Sängerinnen und der Sänger geehrt.