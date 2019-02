Chor Bel Canto sucht Mitglieder

„Der Chor Bel Canto ist ein wichtiges Element der Kirchengemeinde.“ Das hat Pfarrer Michael Windisch bei der Hauptversammlung im Gemeindezentrum Sankt Wolfgang gesagt. In diesem Jahr feiert der Chor sein 20-jähriges Bestehen.

Das Repertoire des Chores reicht von Renaissance bis Moderne und sei in Sankt Wolfgang nicht mehr wegzudenken, sagte Windisch. Gesungen wird inzwischen auf schwedisch, lateinisch, italienisch, deutsch, spanisch und englisch. „Schwäbisch habe ich noch nicht gehört“, sagt Windisch mit einem Schmunzeln. Dirigentin Linda van Eeck sieht den Chor noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung und hat auch für das Jubiläumsjahr große Pläne.

Vorsitzende Eugenie Weiß dankte den inzwischen rund 40 Sängerinnen und Sänger für ihren Einsatz. Der Dirigentin bescheinigte sie, dass sie immer wieder Schätze ausgrabe und neues Liedgut in die Kirchengemeinde bringe.

In ihrem Rückblick hob Dirigentin Linda van Eeck ein großes Highlight heraus, die Teilnahme am Ellwanger Adventskalender. Dafür studierte der Chor das Werk „The Very Best Time of Year“ von John Rutter in deutscher Sprache ein. Alle seien begeistert gewesen. Eine weitere Neuerung war die gesangliche Begleitung am Ostersonntag in der Kirche Sankt Wolfgang in Ellwangen. Auch in diesem Jahr wird der Chor am Ostersonntag singen.

E-Piano und Lautsprecherboxen erwünscht

Der Chor, der einst als Firmchor an den Start ging, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Angedacht ist ein Jubiläumsgottesdienst und ein Jubiläumskonzert. Die Probenarbeit hat bereits begonnen. Dennoch würde der Chor sich über Verstärkung in Form von neuen Sängerinnen und Sängern freuen.

Ein anderes Thema betrifft die Begleitung am Klavier. Dafür hätte der Chor gern ein E-Piano und Lautsprecherboxen und hofft hier auf eine Anschaffung durch die Kirchengemeinde. Bisher wurden E-Pianos unter anderem von Chormitgliedern geliehen.

Dann standen Ehrungen auf dem Programm. Für 15 Jahre geehrt wurden: Regina Walzhauer, Bernhard Lipp, Brigitte Doleschal-Lipp und Barbara Sittler. 10 Jahre: Bernd und Elisabeth Hofmann, Ursula Adelsberger, Sibylle Vaas, Alice Hirth und Edeltraud Köder. Am Ende der Generalversammlung bekam jedes Chormitglied eine Festschrift „20 Jahre Bel Canto“, die maßgeblich von Alice Hirth gestaltet wurde.