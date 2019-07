Chemisch-technische Assistenten sind begehrt

Nach erfolgreich abgelegter fachtheoretischer und praktischer Prüfung halten die chemisch-technischen (CTA) und umweltschutztechnischen (UTA) Assistentinnen und Assistenten nun ihre Abschlusszeugnisse in den Händen. Sehr gut ausgebildet in Theorie und analytischer Praxis, sind sie nun qualifizierte und stark nachgefragte Mitarbeiter in vielfältigen Bereichen der chemischen Industrie, der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie und in der universitären Forschung.

Einen Preis erhielten: Claudio Biehler (C), David Erenberg (C), Regina Erenberg (C), Paul Hoffmann (C), Aline Levesque (C), Leonie Unger (C), Sara Eigel (U), Jenny Lakner (U) und Nadine Mettmann (U).

Eine Belobigung erhielten: Kelly Engelhardt (C), Maria Kastner (C), André Krohe (C), Susanne Pfund (C) und Laura Engelhardt (U).

Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) für die besten Absolventen erhielten Aline Levesque (C), Sara Eigel (U) und Jenny Lakner (U).