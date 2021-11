CDU Rindelbach bestätigt Führungsteam

Ellwangen-Rindelbach (ij) - Arnolf Hauber und Andreas Ilg werden auch weiterhin die Geschicke des CDU Ortsverbands Rindelbach a lenken. Die beiden Vorsitzenden wurden bei der jüngsten Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands im Gasthaus Grüner Baum in Stocken in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Arnolf Hauber begrüßte eingangs die Mitglieder. Bei seinem Rückblick freute sich der Vorsitzende, dass die CDU auf kommunaler Ebende weiterhin eine wichtige Rolle einnehme. Der Ortsverband habe für die Kommunalwahl 2019 eine „attraktive Kandidatenliste“ präsentieren können, was in einem guten Wahlegebnissen gemündet sei.

Die anschließenden Wahlen unter der Leitung von Ortsvorsteherin Johanna Fuchs brachten folgendes Ergebnis: Arnolf Hauber wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt. Andreas Ilg wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt. Schriftführer bleibt Josef Hauber. Als Schatzmeister wurde Gerhard Schäfer bestätigt. Getrud Haas verstärkt nach dem Rückzug von Marie-Luise Kurz die Beisitzerriege mit Josef Hald und Werner Schmid.

Arnolf Hauber bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte, dass die Gewinnung neuer Mitglieder in den nächsten Jahren forciert werden müsse – auch im Hinblick auf die nächste Kommunalwahl. Den scheidenden Beisitzern Marie-Luise Kurz und Roland Meider dankte er für die geleistete Arbeit.

Für 50 Jahre wurden die Mitglieder Josef Rettenmaier und Josef Fuchs geehrt. Seit weit über 30 Jahre engagieren sich Georg Beyrle, Arnolf Hauber, Heinz Eiberger, Franz Wiedenhöfer und Gertrud Haas in der Kommunalpolitik und im Ortsverband. Die Kommunalwahl 1989 bildete für die Geehrten den Startschuss für ihren anhaltenden Einsatz. Werner Abele wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Andreas Ilg würdigte in sehr persönlichen Worten „die ausgezeichnete Arbeit“ von Arnolf Hauber. Sein Wort und sein Rat habe über Parteigrenzen hinweg „besonderes Gewicht“.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung bedankte sich der Vorsitzende Arnolf Hauber bei allen Geehrten und leitete zu einem Bürgergespräch mit Ellwangens Oberbürmeister Michael Dambacher über, der der Mitgliederversammlung beiwohnte..

Im Austausch mit den CDU-Mitgliedern erläuterte Dambacher unter anderem den Zeitplan und die geplanten Investitionen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau. Nach Aussage von Experten sei ein Faktor sieben anzusetzen. Das bedeute, für jeden Euro, den die Stadt investiere, werde von privater Seite etwa weitere sieben Euro ausgegeben. Begünstigt werde die Investitionsbereitschaft in Infrastrukturprojekte auch durch die Strafzinspolitik der Banken. Viele Privatinvestoren seien angesichts der Geldverwahrpolitik bereit, liquide Mittel in Vorhaben zu lenken, die eine auskömmliche Rendite erwirtschaften.

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen gebe mit einem Volumen von 30 Millionen Euro gegenüber den eingeplanten 19 Mio. Euro den erforderlichen Spielraum für die kommenden Vorhaben in der Kernstadt und in den Ortschaften. Bei einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent könne man von Vollbeschäftigung im Raum Ellwangen sprechen, betonte der OB. Mit einem heterogenen Branchenmix sei die Geschäftswelt „krisenfest“ aufgestellt. Die örtlichen Unternehmen suchen mittlerweile „dringend“ Fachkräfte. Es gelte mit attraktiven Konzepten, junge qualifizierte Familien zu einem Wechsel in die Region zu bewegen. Daher müsse der Themenkomplex Mobilität, Wohnraum und Ausbildung ganzheitlich angegangen werden.

Sehr erfreulich sei auch die langsam beginnende Rückkehr in die Normalität vor Beginn der Pandemie, befand Dambacher. Die Stadt gehe davon aus, dass in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden könne. Und auch beim Kalten Markt könne man von einem „reduzierten Publikumsangebot“ ausgehen.