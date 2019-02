CDU Röhlingen nominiert Kandidaten

Der CDU-Ortsverband Röhlingen hat seine Kandidaten für den Ortschaftsrat nominiert und die Kandidaten für die Nominierungsveranstaltung des Stadtverbands für den Gemeinderat und Kreistag bestimmt.

Für den Ortschaftsrat kandidieren: Röhlingen: Peter Müller, Tobias Kling, Sabine Hipp und Benjamin Kurz. Neunheim: Thomas Schmidt, Anton Wagner, Regine Waibel und Rudolf Wiedmann. Haisterhofen: Martin Fürst. Killingen: Franz Erhardt und Martin Frankenreiter.

Bei der Gemeinderatswahl treten an: Röhlingen: Peter Müller und Tobias Kling. Neunheim: Rudolf Wiedmann und Thomas Schmidt. Neunstadt, Haisterhofen, Killingen, Dettenroden, Elberschwende, Erpfental: Franz Erhardt und Corinna Haas.

Für den Kreistag sind nominiert: Rudolf Wiedmann und Tobias Kling.

Ortsvorsteher Peter Müller berichtete über die Veränderungen in den vergangenen Jahren. Das Baugebiet Beinig in Röhlingen wurde in die Wege geleitet und ist bereits größtenteils vermarket. Fürs Baugebiet Boltersrot in Neunheim läuft das Bebauungsplanverfahren. Müller hoffte, dass mit der Erschließung zeitnah begonnen werden kann. In Neunheim sind in den nächsten Jahren größere Baumaßnahmen für Schule und Kindergarten vorgesehen, in Röhlingen nutzen die Vereine auch Räumlichkeiten im Schulgebäude.

Sorge machte den Neunheimern wie den Neunstadtern die mögliche Weiterentwicklung des Gewerbegebiets, denn es droht Neunheim und Neunstadt zu umfassen. Generell aber hält die CDU Röhlingen eine moderate Weiterentwicklung des Industriegebiets und weitere Gewerbeflächen für notwendig.