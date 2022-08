CDU Pfahlheim lädt zu Frühschoppen ein

Die CDU Pfahlheim lädt am Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr alle Interessierten zum Frühschoppen beim Gasthaus „Grüner Baum“ in Pfahlheim ein. Die Gäste erwarten spannende Diskussion und Gespräche zur aktuellen politischen Lage im gemütlichen Biergarten des Gasthauses mit dem Landtagsabgeordneten Winfried Mack. Bei Regen findet der Frühschoppen in der Gaststätte statt. Die Veranstaltung ist Teil der Sommertour von Winfried Mack. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung der CDU.