CDU lädt zur Keltenwanderung ein

Die CDU Kirchheim/Ries und der Landtagsabgeordnete Winfried Mack laden für Sonntag, 11. September, um 14 Uhr zu einer Wanderung zur Keltenanlage am Ipf ein. Treffpunkt ist der Klosterhof in Kirchheim am Ries, dort sind Parkmöglichkeiten vorhanden, heißt es in einer Ankündigung der CDU.

Über die neuen flurbereinigten Wege geht es zu den KeltenWelten. Unter der Leitung von Martina Hahn erwartet die Teilnehmer eine circa einstündige Führung zum Thema „Das Leben der Kelten“. Für kühle Getränke am Ipf wird gesorgt. Anschließend geht es bei gutem Wetter über, ansonsten entlang des Blasienberg zurück zum Kloster Kirchheim. Die Wegstrecke beträgt rund sechs Kilometer und ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Ab etwa 18 Uhr wird in den Roten Ochsen in Lauchheim zu einem gemütlichen Ausklang eingekehrt. Zur besseren Planung wird um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@winfried-mack.de gebeten.