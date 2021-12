CD-Projekt „All this time“ erbrachte eine große Spendensumme für das Hospiz

Die Freude ist bei der Scheckübergabe von Projekt-Initiator Stefan Ernsperger an Schwester Veronika Mätzler, die Generaloberin der Anna-Schwestern, und Hospizleiter Bernhard Amma sichtbar. Stefan Ernsperger hat mit seiner CD „All this time“ dem Hospiz Sankt Anna eine große Freude bereitet. 430 CDs wurden innerhalb vier Wochen gegen eine Spende verschenkt und erbrachten den überwältigen Betrag von 7 526,05 Euro. Die vielfältig, inspirierende Musik von sechs Gitarristen, passt zum Hospizgedanken „Zeit schenken“ und „Entschleunigung“. Die CD hat viele Hörer begeistert und wurde bereits in Gottesdiensten zur Meditation eingespielt. 70 CDs sind noch der kleine Restbestand dieses einmaligen Projekts, das in der Coronazeit entstanden ist. Erhältlich sind die letzten Tonträger noch bei Juwelier Hunke, Zigarren Sperrle und in der Nepomukapotheke.