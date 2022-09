Caritas-Vorstand informiert sich über Arbeit in der LEA Ellwangen

Der Vorstand des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Pfarrer Oliver Merkelbach, hat die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Ellwangen (LEA) besucht. Einrichtungsleiter Berthold Weiß empfing Merkelbach, der von Angelika Schweizer und Markus Mengemann, Regionalleiter der Caritas Württemberg, begleitet wurde, heißt es in einer Mitteilung der LEA Ellwangen.

Mit seinem Besuch wollte der Vorstand die Arbeit der Caritas-Ehrenamtskoordination in der LEA würdigen, die von Ilenia Marcantonio vertreten wurde. Die Ehrenamtskoordination organisiert den Einsatz von aktuell etwa 100 Personen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern wie der Kleiderkammer, Sprachkursen, Sportangeboten oder auch der Pflege von Neugeborenen, heißt es weiter. Thematisiert wurde bei dem Besuch außerdem die aktuell herausfordernde Situation für alle Akteurinnen und Akteure in der Flüchtlingsunterbringung, da die Zu- und Abgänge seit Wochen hoch ausfallen.

Bei dem Rundgang durch die LEA hat Merkelbach auch die Notunterkunft in der städtischen Sporthalle besichtigt, in der von insgesamt 1000 in der LEA untergebrachten Geflüchteten derzeit 90 Menschen wohnen.