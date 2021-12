Caritas-Beraterin Mirjam Kuhn: Migrationsberatung wird durch Corona komplizierter und zeitaufwendiger

Das zweite Jahr der Pandemie hat die Arbeit der Caritas-Migrationsberatung in Ellwangen nicht einfacher gemacht. Immerhin gebe es jetzt mehr Möglichkeiten für die Migranten, Kontakt mit der Beratungsstelle in Ellwangen aufzunehmen, erläutert Diplom-Sozialpädagogin Mirjam Kuhn. „Wir sind sehr kreativ geworden“, sagt Kuhn. Mitunter helfe ein gemeinsamer Spaziergang im Freien, um wichtige Fragen mit den Klienten zu klären.

Mirjam Kuhn blickt auf ein anstrengendes Jahr zurück. Die Arbeit unter Pandemiebedingungen sei deutlich zeitaufwendiger als vor Corona, sagt sie. Häufig ist sie beispielsweise gefordert, wenn Migranten das Schreiben einer Behörde nicht verstehen oder Schwierigkeiten beim Ausfüllen eines Formulars haben. „Am Telefon ist das oft schwierig“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin. Mit Menschen, die schlecht Deutsch sprechen, vereinbart sie deshalb persönliche Termine – natürlich unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften. Ohne Voranmeldung seien persönliche Gespräche jedoch nicht mehr möglich, bedauert Mirjam Kuhn: „Es war sehr schwierig, diesen Menschen zu sagen, dass sie ohne Termin nicht mehr kommen dürfen.“

Stattdessen hat die Caritas-Migrationsberatung im zurückliegenden Jahr die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme erweitert. „Ich bin im Prinzip auf fünferlei Wegen zu erreichen“, erklärt Mirjam Kuhn: Durch persönliche Beratung, per Telefon, E-Mail, Video und über ein Online-Portal. Letzteres funktioniert folgendermaßen: Auf der Homepage der Caritas-Migrationsberatung wurde ein Banner mit der Aufschrift „Zur Online-Beratung“ eingerichtet. Über das Banner bekommen die Hilfesuchenden Zugang zu einem Bereich, in dem sie anonym Fragen stellen können, die werktags innerhalb von 48 Stunden von einer Beraterin oder einem Berater beantwortet werden.

Diese Option diene häufig zur ersten Kontaktaufnahme. Bei weitergehenden Fragen greife man dann zum Telefon oder vereinbare ein persönliches Gespräch. Bei Klienten, die besser Deutsch sprechen können, habe sich die Beratungstätigkeit inzwischen stark zum Telefon verlagert, berichtet Mirjam Kuhn. Persönliche Treffen seien dann nur noch notwendig, wenn etwas unterschrieben werden müsse oder Unterlagen kopiert werden müssen.

Wenn Migranten den Dialog mit Mirjam Kuhn aufnehmen, dann geht es eigentlich immer um Fragen der Existenzsicherung. Oft brauchen Klienten Unterstützung, wenn Anträge auf finanzielle Hilfe gestellt worden sind, das Geld aber noch nicht angekommen ist. Ein weiteres Thema ist Wohnungsnot: Wenn Familien zusammengeführt werden, komme es häufig vor, dass der bestehende Wohnraum nicht mehr ausreiche. Zurzeit gehe es auch häufig um die Anerkennung von Schul-, Hochschul- und Ausbildungsabschlüssen, die die Migranten im Ausland erworben haben.

„Kompliziert und schwierig“ ist derzeit das Thema der Familienzusammenführungen. Besonders bei Familien aus Afghanistan hat sich die Situation durch den Machtwechsel im Land verkompliziert. „Die Fälle sind sehr schwer. Mitunter sind die Familienzusammenführungen angelaufen, seit der Machtübernahme der Taliban sind sie aber gestoppt. Es kann ja niemand mehr ausreisen. Da ist eine ganz große Hilflosigkeit da, weil man teilweise nichts tun kann.“ In solchen Fällen sucht Mirjam Kuhn in der Regel anwaltliche Hilfe, aber auch die Juristen wüssten mitunter nicht weiter: „Die Verzweiflung und die Hilflosigkeit dieser Klienten auszuhalten, die ihre Familienangehörigen herholen wollen, das war schon hart.“

Die Betroffenen seien häufig vor ihr gesessen und hätten erzählt, dass sie nachts nicht mehr schlafen könnten, berichtet Mirjam Kuhn – vor allem, wenn sie Frauen oder Töchter zurücklassen mussten. Die seien in Afghanistan großen Gefahren ausgesetzt, wenn sie alleine leben.

Oft betreffen die Anfragen der Migranten aber auch die Pandemie an sich. Fragen nach Test- oder Impfmöglichkeiten werden häufig gestellt. Mitunter geben die Migranten auch ihren Ängsten Ausdruck, ob mit der Impfung Gefahren verbunden seien. Eine Impfberatung kann die Diplom-Sozialpädagogin jedoch nicht leisten. Wer eine persönliche Beratung möchte, müsse die 3G-Regeln erfüllen, und dann müsse man natürlich erklären, was damit gemeint sei. „Das hat sich aber gut eingespielt. Ich habe nicht das Gefühl, jemanden verloren zu haben, weil jetzt 3G gilt. Die Einsicht ist da. Es halten sich auch eigentlich alle an die Regelungen.“

Mittelbar durch die Pandemie sind auch „Walk & talk“-Beratungsgespräche entstanden. Damit ist gemeint, dass Mirjam Kuhn mit ihren Klienten eine Runde spazieren geht – natürlich unter Einhaltung des Abstandsgebots. Beim Spaziergang auf das Schloss oder durch die Stadt hätten sich oft Probleme lösen lassen. Das gehe natürlich eher mit Klienten, zu denen bereits ein Kontakt bestand, erklärt die Caritas-Beraterin.

Das sei rückblickend betrachtet die beste Beratungsform gewesen, denn: „Wenn ein Mensch in Bewegung ist, dann kommt auch innerlich etwas in Bewegung.“ Ein guter Teil der Klienten von Mirjam Kuhn sei einer Risikogruppe zuzuordnen. Und deswegen seien sie schnell einverstanden gewesen, wenn die Beraterin ihnen vorgeschlagen hatte, gemeinsam ein Stück im Freien zu gehen. „Das ist das Gute an der Pandemie: Dass wir im Arbeiten so flexibel geworden sind. Wir sind sehr kreativ geworden.“