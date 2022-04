Car-Friday: Polizeikontrollen der Autoposer- und Tunerszene

Hoch motorisiert, laut und nervig: Mit den steigenden Temperaturen liegt nicht nur Frühlingsduft in der Luft, sondern auch Abgase und Lärm. Denn: Die Poser-Saison ist eröffnet. In vielen Städten Baden-Württembergs sind in den Sommermonaten vornehmlich junge Fahrer mit PS-starken Wagen unterwegs und ziehen ihren Mitmenschen mit zu lauten Fahrzeugen und zu lauter Musik den letzten Nerv. Bei der Polizei beobachtet man das Phänomen mit wachsender Sorge. Da die Poser neben unnötig erzeugten Abgasen und Lärm, sehr oft auch durch eine rücksichtslose Fahrweise auffallen. Auf den unguten Trend wurde jetzt mit der Novelle des Bußgeldkatalogs reagiert. Posern drohen Bußgelder und Punkte in der Verkehrssünderkartei. Die Polizei kontrolliert verstärkt – so auch an Karfreitag, der in der Szene „Car Friday“ genannt wird. An den bundesweiten Schwerpunktkontrollen beteiligte sich auch das Polizeipräsidium Aalen. Die Kräfte waren im Ostalbkreis, aber auch in den Nachbarlandkreisen Rems-Murr-Kreis und Schwäbisch Hall. Beliebte Treffpunkte und Strecken wurden überwacht. In diesem Zuge wurden 126 Fahrzeuge und 184 Personen kontrolliert. In 16 Fällen konnten Verstöße festgestellt werden, dabei handelte es sich fast immer um unzulässige technische Veränderungen, die am Auto vorgenommen wurden. In vier Fällen kam unnötiges Hin- und Herfahren, in einem Fall eine unnötige Abgas- beziehungsweise Lärmbelästigung und ein weiterer verkehrsrechtlicher Verstoß mit Posing- oder Tuningbezug zur Anzeige.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden im Kontrollzeitraum18 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden keine Verstöße festgestellt. Im Ostalbkreis wurden 36 Fahrzeuge kontrolliert. In drei Fällen wurden dabei unzulässige technische Veränderungen an den Fahrzeugen angezeigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd stellte hierbei ein Fahrzeug sicher, dem Halter wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rems-Murr-Kreis wurden insgesamt 60 Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen. Dabei kam es in sieben Fällen zu Beanstandungen hinsichtlich Veränderungen am Fahrzeug.

Die Polizei weist darauf hin, dass unnötiger Lärm, der bei der Nutzung eines Fahrzeuges entsteht, ab sofort mit 80 Euro Bußgeld geahndet wird, die Belästigung durch unnützes Hin- und Herfahren innerorts ist mit 100 Euro Bußgeld belegt. Die Nutzung von Autos, die so umgebaut wurden, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, wird mit 50 Euro Bußgeld geahndet. Sollte es hierdurch noch zu wesentlichen Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit oder der Umwelt kommen, werden laut aktuellem Bußgeldkatalog 90 Euro fällig. Im Falle der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit bekommt der Fahrzeugführer zudem einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.