Capoeira-Gruppe zeigt brasilianische Kampfkunst

Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Trainingszeiten für Erwachsene sind dienstags und donnerstags jeweils von 19.30 bis 21.15 Uhr in den Räumes des Duke's Gym Sportstudio Neumeier in der Dresdener Straße 10 in Ellwangen. Die Kindergruppe hingegen, eine Untergruppe der SGL Rotenbach, trainiert jeden Freitag ab 18 Uhr in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim. Weitere Infos unter Telefon 0172 / 7350587 und im Internet unter www.capoeira-ellwangen.blogspot.de.