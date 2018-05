Camerata Nova beeindruckt in der Stadtkirche

Am Pfingstmontag haben die Zuhörer in der sehr gut besuchten evangelischen Stadtkirche ein wunderbares Konzert mit dem Jungen Süddeutschen Kammerchor Camerata Nova erlebt. Unter der Leitung von Peter Kranefoed, der das Ensemble in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat, erklang mit „Veni Creator Spiritus“ geistliche Chormusik in Form einer Pfingstvesper. Anklänge an die katholische Pfingstmesse und Bachs doppelchörige Motette „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ bildeten den großartigen Abschluss dieses Reigens schöner Stimmen. An der Orgel begleitete Ulrich Klemm.

Der überregionale Projekt-Kammerchor Camerata Nova wurde 1991 in Fulda gegründet und ist in Rechberghausen bei Göppingen beheimatet. Jährlich gibt der Chor mehrere Konzerte im Stuttgarter Raum und vereint dazu 30 bis 40 versierte Sängerinnen und Sänger. Schwerpunkt ist geistliche A-Cappella-Literatur vom Barock bis zur Romantik.

Der lateinische Hymnus „Veni Creator Spiritus“, Komm, Schöpfer Geist, wurde seit dem 10. Jahrhundert im Stundengebet in der Pfingstoktav verwendet und richtet sich als eines der wenigen Gebete an den Heiligen Geist. Die sogenannte Pfingstoktav beginnt am Pfingstsonntag und endet am ersten Sonntag nach Pfingsten. Mit „Veni Creator Spiritus“ von Giovanni da Palestrina, einem Meister der Kirchenmusik der Renaissance, eröffnete Camerata Nova das Konzert. Es folgte eine fünfstimmige Vertonung des Introitus „Alleluja, der Geist des Herrn erfüllet den Erdkreis“ von Nicolle des Celliers von 1538. Heitere „Allelujas“ zogen sich durch das gesamte Programm und setzten jubelnde Akzente.

In ausgewogener Transparenz und klanglicher Dichte gestalteten Solostimmen das Interludium mit einem Concerto aus Johann Hermann Scheins Choralsammlung „Opella Nova.“ Feinfühlig interpretiert und in makelloser Reinheit erklangen die doppelchörige Motette des Psalms 104 von Michael Prätorius und die ebenfalls doppelchörige Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ von Tomás de Victoria, dem wohl berühmtesten spanischen Komponisten des 16. Jahrhunderts. Nicht minder berühmt ist der Shakespeare-Zeitgenosse William Byrd, aus dessen Feder die von Camerata Nova empfindsam vorgetragene fünfstimmige Motette „Alleluja, sende aus deinen Geist“ stammt.

Von der Orgelempore erfüllten vier Solostimmen wunderbar den sakralen Raum mit der meditativen Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ aus der Berliner Messe des zeitgenössischen estnischen Komponisten Arvo Pärt. Die Werke von Johannes Eccard sind für die Entwicklung der protestantischen Kirchenmusik im 17. Jahrhundert von großer Bedeutung. Seine „Preußischen Festlieder“ von 1644 eröffnen vielfältige gesangliche Möglichkeiten, die Camerata Nova beeindruckend entwickelte. Ausschließlich Männerstimmen machten „Confirma hoc, Deus“ von Jacobus Gallus zum Hörgenuss. Mit Byrds „Factus est“ und Bachs Motette als Postludium klang das außergewöhnliche Konzert zu Pfingsten unter langem Beifall aus.