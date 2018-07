Café Malta freut sich über VW-Bus

Sie haben sich riesig gefreut über den neuen VW-Bus von VR-Mobil, der auf Schloss Solitude in Stuttgart an das Malteser-Café Malta in Ellwangen übergeben worden ist. Jetzt können die Gäste von zu Hause abgeholt und wieder zurückgebracht werden.

Schon die Anfahrt zum Schloss Solitude, mitgereist waren Bernd Finkbeiner, Vorstand der VR-Bank, Ingrid Stegmaier, verantwortlich für Marketing und Spendenmanagement, Stephanie Töpfl, Pflegedienstleitung der Malteser, und Andrea Kuhn, Qualitätssicherung der Malteser, war beeindruckend. 114 Fahrzeuge säumten die Allee und den Innenhof des Schlosses. Alle waren gespannt auf den neuen VW-Bus für Ellwangen.

Das Café Malta, insgesamt gibt es fünf, drei in Ellwangen, eins in Ellenberg und eins in Unterschneidheim, bietet ein Betreuungsangebot für an Demenz erkrankte Menschen. Dazu gehören Spiele, Bewegung, Gedächtnistraining, Sitztanz und Ausflüge unter der Regie von Koordinatorin Michaela Köder. „Der neue Bus ist eine tolle Bereicherung für unsere Helfer“, sagten Stephanie Töpfl und Andrea Kuhn. Der Vorstand der Ellwanger VR-Bank, Bernd Finkbeiner, lobte die Initiative fürs Café Malta: „Wir sind froh, dass wir mit dem VR-Mobil, das aus dem Topf des Gewinnsparens der VR-Bank finanziert wird, dieses tolle Projekt unterstützen können.“

Die Vergaben von VR-Bank-Mobilen fand zum elften Mal statt. In ganz Baden-Württemberg profitieren bisher 1167 Einrichtungen von diesem Modell. 114 Fahrzeuge wurden dieses Jahr übergeben. Grund genug für Sozialminister Manfred Lucha, die Arbeit der sozialen Einrichtungen zu loben. „Das VR-Mobil ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte er. Mit dem Gewinnsparen könne man gewinnen, sparen und helfen. Nach einer Segnung traten die Fahrzeuge ihren Heimweg an.