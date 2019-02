Bei der ersten gemeinsamen Betriebsfeier des Ombibusunternehmens OK.go sind langjährige Mitarbeiter der ursprünglichen Unternehmen Mack, Jakob und Schuster geehrt worden. Marion Lass und Sigrid Sandhöfner wurden jeweils für 25 Jahre geehrt. Beide sind seit Gründung des MACK /OK.go-Reisebüros in Ellwangen im Unternehmen. Ulrich Burckhardt ist seit 15 Jahren Verantwortlicher für Vereinsausflüge und Mietwagen-Angebote am Standort in Neunheim. Die Busfahrer Friedrich Braun (Jakob) und Thomas Haßler (Mack) wurden für jeweils zehn Jahre zuverlässige Fahrtätigkeit im Reise- und Linienverkehr ausgezeichnet. Gisela Abele begleitet seit zehn Jahren Schulkinder im Kleinbus zu den Förderschulen (Schuster). Nicht anwesend sein konnten Barbara Braun, die seit 25 Jahren die Lohn- und Finanzbuchhalterin bei Omnibus Schuster ist sowie Ivan Stefan, der als Fahrer und Werkstattmitarbeiter seit 15 Jahren bei Schuster arbeitet. In den Ruhestand verabschiedet wurden die beiden Aushilfsfahrer Horst Schmid und Albert Barthel (Jakob) – beide waren über 50 Jahre als Busfahrer tätig. Bereits im Dezember wurden zehn OK.go Fahrer für unfallfreies Fahren ausgezeichnet werden. Dies geschah im Rahmen der Jahrestagung des WBO (Busverband Baden-Württembergischer Busunternehmen) in Stuttgart. Damit dies so bleibt, wurde aktuell das Fahrpersonal in den Bereichen Fahrsicherheit, Fahrökonomie sowie bei den Lenk- und Ruhezeiten auf den aktuellen Stand gebracht. Foto: OK.go