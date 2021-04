Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Samstag um kurz vor 12.30 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof angehalten, um eine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Zeitgleich fuhr direkt vor dem AUto ein 54-Jähriger mit seinem Omnibus in die Haltebucht ein und übersah den Wagen.

Beim Rückwärtsfahren prallte der Bus gegen die Front des Autos. Hierbei wurde die 62-jährige Beifahrerin im Auto leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.