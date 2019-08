Burger: „Die Landesgartenschau kann Identität stiften“

Die Kommunalwahl hat eine Zäsur für die CDU gebracht. Sie hat sechs Sitze verloren. Ihr neuer Fraktionsvorsitzender Armin Burger, setzt auf Sachpolitik, um die großen Themen der nächsten Jahre zu bewältigen. Dazu gehören für ihn die Kaserne, in der ein neues Stadtviertel entstehen soll, und die Landesgartenschau, in die er das Schloss einbinden möchte, wie er im Gespräch mit Beate Gralla sagt.

Nach der Kommunalwahl hat Ellwangen einen neuen Gemeinderat und einen neuen Oberbürgermeister. Was erwarten Sie von diesen Änderungen?

Es ist eine Zäsur. OB Michael Dambacher bringt neuen Schwung, er ist motiviert, jung und hat trotzdem viel Erfahrung und Fachwissen. Er hat die Ärmel hochgekrempelt, in der Fraktion haben wir die Jackets ausgezogen. Dort haben wir ebenfalls einen Einschnitt: viel Knowhow ist verloren gegangen – wir haben einen Erfahrungsschatz von über 120 Jahren verloren. Jetzt haben wir sechs neue und sechs alte Gemeinderäte, darunter vier Frauen. Hierüber freue ich mich, weil sie ihre Sichtweise einbringen. Außerdem haben wir die jüngste Gemeinderätin, Sarah Ilg: Sie soll das Sprachrohr der jüngeren Generation sein.

Sie sind jetzt nicht nur Stadtrat, sondern Fraktionsvorsitzender. Ist das etwas anderes?

In dieser Funktion ist das eine oder andere Mal mehr Diplomatie erforderlich. Ich werde aber weiterhin sagen, was ich denke. Alle Fraktionen sind weit weg von einer Mehrheit. Da muss man zusammenarbeiten. Ich sehe Schnittmengen mit den Freien, aber auch mit Grünen und SPD und kann mir eine Zusammenarbeit im Interesse einer guten und ideologiefreien Sachpolitik vorstellen. Es stehen ja viele Aufgaben an: Landesgartenschau, Kasernenareal, Innenstadt und vieles mehr. In drei, vier Jahren beschäftigen uns vielleicht Themen, die wir jetzt noch nicht auf der Agenda haben.

Was könnte das sein?

Das kann ich nur rückblickend sagen. Ein Beispiel: Zu Beginn der vergangenen Amtszeit gab es das Thema Flüchtlinge nicht. Dann haben wir die LEA bekommen. Das Thema hat uns intensiv beschäftigt.

Apropos LEA, wie sehen Sie die derzeitige Lage?

Ich habe den Eindruck, dass die Situation relativ entspannt ist. Das war zum Teil anders, als die LEA übervoll war. Ungeachtet dessen sind die CDU-Fraktion und ich der Meinung, dass wir in diesem Jahr beschließen sollten, dass Ende 2022 Schluss ist. Die LEA sollte dann in den Großraum Stuttgart verlagert werden. Wir wollen das freiwerdende Gelände anderweitig sinnvoll nutzen.

Die Konversion ist ein großes Thema. Hat die Stadt genug Geld, neben der Landesgartenschau auch noch das Kasernengelände zu erschließen?

Die Finanzierung ist das eine. Das Areal bietet sehr große Chancen für Ellwangen. Dort sollte zügig ein neues Stadtviertel mit vielfältigen Wohnformen, Kindergärten, Dienstleistungen und mehr errichtet werden. Im historischen Teil wollen wir Bildungseinrichtungen bündeln. Den Skeptikern möchte ich entgegnen, dass auch Bad Mergentheim eine Hochschule hat, nämlich eine Außenstelle der Hochschule Mosbach. Andere Standorte sind auch nicht viel größer als Ellwangen. An dem Thema müssen wir dranbleiben. Die versprochene Gesundheitsakademie ist eine Chance, auch im Zusammenhang mit dem Erhalt der Virngrund-Klinik. Das neue Stadtviertel ist wichtig, auch im Zusammenhang mit der Landesgartenschau. Bei der Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn wurden tolle Mehrfamilienhäuser gebaut und ins Gelände integriert.

Aber die Kaserne liegt doch gar nicht auf dem Landesgartenschau-Gelände?

Wir sind mit einem Konzept in die Bewerbung gegangen, doch da dürfen wir nicht stehen bleiben. Ich könnte mir gut vorstellen, weitere Bereich einzubeziehen wie Schloss, Schlossweiher, Lumpenbuckel. Dort könnten wir einen Teil der Landesgartenschau ansiedeln und gleichzeitig den Verkehr von der Autobahn auf der Anhöhe am Schloss parken lassen. Unsere schöne Altstadt liegt dann in der Mitte. Besucher, die zwischen den beiden Bereichen pendeln, müssten zwangsläufig durch die Innenstadt. Das ist ganz wesentlich.

Glauben Sie, dass das genehmigt wird? Das Gelände ums Schloss ist doch Naturschutzgebiet.

Das muss natürlich unter den Belangen des Naturschutzes geschehen. Oben am Schloss gibt es den Imkerverein. Wenn man auf dem Schlossberg einen Bauerngarten oder andere besondere Gärten anlegt oder einen Streichelzoo oder eine vorübergehende, weitere Gastronomie, wäre das ein Teil der Gartenschau, der Schwerpunkt bleibt ja an der Jagst. Für die Besucher zwischen beiden Bereichen gibt es drei Möglichkeiten, hin- und herzugehen: den Schönen Graben, direkt durch die Altstadt mit Marienstraße und Marktplatz oder durch den Sebastiansgraben im Bereich des unterirdisch verlegten Bachs vom Schlossweiher zur Jagst. Wieso renaturieren wir den nicht? Wasser in der Stadt ist wunderbar.

Wäre das Kasernengelände eine Lösung für die Wohnungsnot?

Ja. Wir haben nicht mehr viel Fläche zur Verfügung, wir müssen damit sparsam umgehen. Das Kasernengelände ist ideal, um weitere Wohnmöglichkeiten zu schaffen, dann muss man nicht auf der grünen Wiese neue Baugebiete erschließen. Das Gelände ist auch ideal, was die Verkehrsanbindung anlangt.

Wer soll dort hinziehen?

Wir müssen einen gut verdienenden Manager, der beispielsweise in Heidenheim oder Aalen arbeitet und nach Ellwangen ziehen will, genauso im Blick haben wie Menschen, die nur ein Einkommen haben, oder Singles, die weniger Wohnfläche beanspruchen. Wir wollen einen sozial ausgewogenen Mix zwischen Mehr- und Einfamilienhäusern schaffen.

Neue Wohnungen heißt nicht automatisch, dass sie bezahlbar sind.

Wohnungsnot ist ein gesamtgesellschaftliches Problem insbesondere in größeren Städten. Wir wollen durch neue Wohngebiete und Wohnungen den Wohnungsmarkt entlasten (Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis) und jungen Familien die Möglichkeit bieten, in Ellwangen zu leben. Man muss auch das Prinzip, Bauplätze nach dem Windhundprinzip zu vergeben, überdenken, genauso, ob bei größeren Wohneinheiten immer nur ein Bauträger oder nicht auch zuverlässige Privatpersonen, die ein Mehrfamilienhaus bauen wollen, ein entsprechendes Grundstück erhalten sollten. Außerdem unterstützen wir das soziale Wohnungsbauprogramm der Stadt. Wir könnten uns auch eine moderate Ausdehnung vorstellen.

Wäre das Wohnen in der Kaserne nicht auch eine Chance, von den üblichen Siedlungshäuschen wegzukommen?

Zunächst einmal: Ich habe nichts gegen Siedlungshäuser. Diese können architektonisch und gärtnerisch kreativ gestaltet sein. In Heilbronn sind in der Buga die unterschiedlichsten Mehrfamilienhäuser gebaut worden. Das finde ich äußerst interessant. Das wäre eine spannende Geschichte für Ellwangen. Auf dem Kasernenareal wäre aber auch eine blauliche Nutzung in einem urbanen Gebiet sinnvoll. Die Kategorie entspricht dem Leitbild einer Stadt mit kurzen Wegen, Arbeitsplätzen vor Ort und einer guten sozialen Mischung.

Wir landen immer wieder bei der Landesgartenschau. Wie wichtig ist sie?

Sie ist eine einmalige Chance, um Ellwangen – nicht nur durch tägliche Staumeldungen – einem überregionalen Publikum bekannt zu machen. In Heidenheim und Schwäbisch Gmünd gab es Hunderttausende Besucher. Wir können durch die Landesgartenschau neue Impulse setzen und vieles, was liegengeblieben ist, aufarbeiten. Die Landesgartenschau kann neue Identität stiften, die Freude am Miteinander und den Stolz auf Ellwangen – so wie in Gmünd. Letztlich geht es um eine Schablone für eine gelingende Stadtentwicklung, etwas, was uns die nächsten Jahrzehnte weiterbringt.

Wichtig ist, dass die Landesgartenschau ökologisch und ökonomisch nachhaltig gestaltet wird. Wir sollten auch überlegen, ob wir nicht einen Eyecatcher bauen können. Schwäbsich Gmünd hat das Forum Gold & Silber. Rottweil einen neuen Aufzugsturm, der ein modernes, architektonischen Wahrzeichen ist.

Wie soll die Stadt das finanzieren?

Man muss die Finanzen immer im Blick behalten. Aber wenn wir Geld für eine Stadthalle oder eine Fußgängerunterführung unter der Bahn ausgeben, bleibt etwas. Es ist eine gewaltige Aufgabe, aber ich glaube, wenn wir sparsam haushalten, können wir die Herausforderung meistern. Die Kassenlage ist derzeit sehr gut. Die sonstige Infrastruktur darf auch nicht vernachlässigt werden. Außerdem müssen wir die Teilorte im Blick haben. Klar gibt es Wolken am Horiziont. Der Geschäftsklimaindex hat sich weiter eingetrübt. Man weiß nicht, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen und Zuweisungen entwickeln. Aber ich will optimistisch sein.

Ist eine Unterführung unter der Bahn bis 2026 nicht völlig unwahrscheinlich?

Ich bin kein Prophet. Wir müssen das so schnell wie möglich angehen. Aber man darf nicht immer nur skeptisch sein, sondern muss zielstrebig nach vorne schauen. Wenn alle an einem Strang ziehen, ist das möglich. Wichtig ist jetzt, die neuralgischen Punkte zu definieren: der Bahnhof, auch die gegenüberliegende Seite, die Unterführungen zum Schießwasen, das Kasernengelände, die Verkehrsproblematik unter anderem in der Haller Straße.

In einem zweiten Schritt müssen wir dann die Lösungen finden. Wir brauchen ein modernes Verkehrskonzept, wir müssen die Radwege ausbauen und der Stadtbus sollte den Marktplatz anfahren. Wir wollen Plätze und Grünflächen aufwerten. Dazu gehört auch ein attraktives Spielplatzkonzept. Wir müssen Flächen entsiegeln und Parkplätze naturnah gestalten.

Was will die CDU sonst für die Umwelt tun?

Wir sollten in der Innenstadt mehr Bäume und Pflanzen haben. Außerdem ist jeder einzelne gefordert. Jeder Hausbesitzer, der einen Garten pflegt und einen Baum pflanzt, trägt zu einem besseren Stadtklima bei. Jedes Projekt ist künftig auf seine Klimabilanz zu überprüfen. Verpackungen sollten reduziert werden. Wir unterstützen den Ausbau des Fernwärmenetzes und die Windkraft. Wir können in Ellwangen nicht das Klima retten. Wir müssen aber auch unseren Beitrag leisten und unsere natürlichen Ressourcen schonen.

Kann die Stadt verhindern, dass Flächen versiegelt werden?

Man muss zwischen öffentlichen und privaten Baumaßnahmen unterscheiden. Im ersten Fall kann die Stadt das selbst so planen. Außerdme befürworte ich, das gegebenenfalls in eine Baugenehmigung oder Bauleitplanung aufzunehmen. Man kann auch dafür sorgen, dass ein Flachdach begrünt wird. Ich habe übrigens schon früher kritisch gefragt, ob die Bewirtschaftung des Stadtwaldes zielführend ist oder ob man ihn nicht besser naturnah belässt. Ich fände es wunderbar, wenn sich ein Wald einfach entwickeln kann, man nur die Waldwege pflegt, die Verkehrssicherung erfüllt und den Rest einfach wachsen lässt.

Die Innenstadt ist auch ein Dauerthema. Was ist da zu tun?

Vieles. Die Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie hat höchste Priorität. Die Innenstadt muss attraktiv bleiben und werden. Ein schönes Beispiel ist die Veranstaltung Sommerklang. So sollte es öfter sein! Ein geschicktes Leerstandsmanagement und schnelles Internet (G5) sind von besonderer Bedeutung. Wir müssen uns auch fragen, wo die Grenzen für innenstadtrelevante Artikel sind. Ich wünsche mir auch mehr Gastronomie auf dem Marktplatz. Stichwort professionelles Marketing: Warum gibt’s auf den Umleitungsstrecken für Stauumfahrer nur Hinweise auf das Schloss und kein Schild „historische Altstadt“? Bereits vor der Landesgartenschau soll die Innenstadt aufgewertet und begrünt werden.

Wo steht Ellwangen in fünf Jahren?

Ellwangen hat sich in der Vergangenheit nicht so entwickelt, wie es möglich gewesen wäre. Jetzt müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Ich wünsche mir niedrige Arbeitslosenzahlen, sprudelnde Steuereinnahmen, ein gutes soziales Miteinander in Teilorten und Kernstadt sowie eine gute Infrastruktur. Und die ganze Stadt soll voller Vorfreude auf die Landesgartenschau blicken.