Ein besonderes Phänomen in der Corona-Zeit sind bunt bemalte Steine. Die „Steinschlange“ ist mittlerweile auch in in der Patriziusstraße in der Ortsmitte von Eggenrot zu finden. Sie soll erfreuen und gleichzeitig zum Mitmachen einladen. Jeder darf selbst bemalte Steine anlegen, so dass die Schlange länger und länger wird und jeden Tag mehr und Neues zu sehen ist. Jeder Spaziergänger kann die Steine bewundern und anschauen. Die Idee kam von der Familie Andrea und Philipp Schmid. Schmid sitzt für die CDU im Eggenroter Ortschaftsrat. Am Freitag, 17. April, wurde der erste bemalte Steinauf einer Mauer in in der Patriziusstraße gesetzt. Inzwischen besteht die Schlange aus mindestens 150 Steinen und ist mehrere Meter lang. Damit setzen auch die Eggenroter ein Zeichen für den Zusammenhalt.

