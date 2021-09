Bundesverkehrsministerium unterstützt Wasserstoffprojekte im Ostalbkreis

Das Bundesverkehrsministerium unterstützt den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur im Ostalbkreis. Wie das Ministerium mitteilt, gehört der Ostalbkreis zu den 15 sogenannten HyExperts-Regionen, die bis zu 400 000 Euro an Fördermitteln von Wasserstoffprojekten erhalten. Ziel soll es nach Angaben des Ministeriums sein, ein Gesamtkonzept für eine regionale Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln.

In einer Pressemitteilung ordnet der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter, den Zuschlag aus Berlin ein: „Hierbei geht es um die Erforschung möglicher Anwendungen von Wasserstoff in der Mobilität und der Vorbereitung weiterer konkreter Umsetzungsschritte. Durch die Innovationsförderung des Bundes werden erste Wasserstoffprojekte in unserer Region umgesetzt.“

Schwerpunkte sind die Einrichtung von Anlagen zur Elektrolyse, mit denen Wasserstoff gewonnen werden soll. Diese Anlagen sollen in Ellwangen und im Technologiepark Aspen bei Schwäbisch Gmünd entstehen. Darüber hinaus sollen eine Flotte an Nutzfahrzeugen sowie Aus- und Weiterbildungsangebote gefördert werden. Bis 2024 sollen mindestens zwei Wasserstofftankstellen aufgebaut sowie zahlreiche Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb betrieben werden, erläuterte der CDU-Politiker.

Wasserstoff gilt als möglicher Energieträger für emissionsfreie Antriebe. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, die Kohlenwasserstoffe wie Benzin oder Diesel verbrennen, stoßen Wasserstoffantriebe kein Kohlendioxid (CO2) aus. Die Zunahme von CO2 in der Atmosphäre wird für den weltweiten Klimawandel verantwortlich gemacht. Wasserstoffbetriebene Transportmittel könnten in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen Batterieantriebe möglicherweise zu unpraktisch sind, so etwa im Schwerlastverkehr, im Schifssverkehr oder der Luftfahrt.

Um Wasserstoff erzeugen zu können, muss Wasser (H2O) durch die Elektrolyse in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden. Dieser Prozess ist energieaufwendig. Wenn jedoch Strom aus erneuerbaren Energien für dieses Verfahren verwendet wird, könnte der Betrieb von mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen sauberer und effizienter sein als der Betrieb von Fahrzeugen mit konventionellen Verbrennungsmotoren.