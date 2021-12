Bundespräsident wird Ehrenpate

Den Bundespräsidenten zum Paten zu haben, können nur wenige Kinder von sich sagen. In Schrezheim ist es seit wenigen Tagen Hermann Felix Kanditt, der als siebtes Kind des Ehepaars Johanna und Kai Kanditt im Juni des vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte. Damit war die Voraussetzung für eine Ehrenpatenschaft gegeben, denn bei der Geburt des siebten Kindes in einer Familie übernimmt der Bundespräsident automatisch diese symbolische Aufgabe. Mit der Übernahme der Ehrenpatenschaft bringt der Bundespräsident auch die besondere Verpflichtung des Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck. So wurden im Jahr 2020 fast 450 Patenschaften republikweit übernommen. Mit der Patenschaft verbinden sich ein Patengeschenk von 500 Euro, eine Urkunde und ein Foto des Bundespräsidenten. Die jeweilige Familie besuchen kann Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hingegen nicht. So war es Oberbürgermeister Michael Dambacher vorbehalten, der Familie Kanditt zu ihrem Kinderreichtum zu gratulieren und die Geschenke des Bundespräsidenten zu auszuhändigen. Dambacher überreichte im Namen der Stadt Ellwangen aber auch noch einen Blumenstrauß an Johanna Kanditt sowie Geschenke an die Kinder.