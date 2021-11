Bürgerstiftung Ellwangen schüttet 6000 Euro aus

Die Bürgerstiftung Ellwangen hat wieder Mittel aus dem Stiftsvermögen an Vereine und Institutionen zur Unterstützung und Förderung von Projekten ausgeschüttet.

In seiner Begrüßung verwies Oberbürgermeister Michael Dambacher, der auch Vorsitzender der Stiftung ist, auf die zunehmend schwieriger werdende Ausschüttung aufgrund des niedrigen Zinsniveau hin.

Zwar müsse die Stadt im Moment noch keine Verwahrgelder für die Stiftungsmittel bezahlen, sagte der OB. Dennoch sei die Stiftung mehr denn je auf Spenden angewiesen. Wie Dambacher informierte, macht sich diese Entwicklung auch bei der Georg- und Ruth-Weber-Stiftung und der Dr. Robert-Grözinger-Stiftung bemerkbar, die ebenfalls von der Stadt betreut werden.

Dennoch wurden in diesem Jahr insgesamt 6000 Euro an den Förderverein Buchenbergschule, den FC Ellwangen, den FC Röhlingen, den Kneipp-Verein Ellwangen, die THW-Helfervereinigung und die Ellwanger Theatermenschen ausgeschüttet. Bei der Übergabe an die Vertreter der Vereine und Institutionen dankte Dambacher allen Beteiligten nochmals für ihre Projekte und ihr ehrenamtliches Engagement.

Anlässlich der Ausschüttung stellte Dambacher offiziell Karin Brenner als neues Vorstandsmitglied vor. Sie rückt für den verstorbenen Hermann Veit nach.