Bürgermeister der Region fordern hochwertige Ganztagsbetreuung

Das habe er so nicht erwartet: „Ein „glasklares Plädoyer für den Ausbau der Ganztagsschulen im ländlichen Raum“ habe er bei seinem Austausch mit den Bürgermeistern des Sprengels Ries-Virngrund gehört, sagte Andreas Schwarz, der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, bei einem Besuch am Mittwoch in Ellwangen. Es blieb die Frage: Wer zahlt was? Außerdem ging es bei dem Dialog um die Digitalisierung der Schulen.

Der Schlüssel zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf liege in einem guten Ganztagsangebot, erklärte Schwarz bei einem Pressegespräch im Anschluss an sein zweistündiges Treffen mit den Bürgermeistern. Zum dritten Mal hatte dieser Austausch zwischen Land und kommunalen Vertretern, der auf Initiative von Bürgermeister Volker Grab entstanden ist, stattgefunden. „Damit ist er jetzt Tradition“, bemerkte Oberbürgermeister Michael Dambacher mit einem zwinkernden Auge. Ganz ernst gemeint ist die Absicht, die hinter der neuen Tradition steckt: „Nur, wenn Land und Kommunen an einem Strang ziehen, können wir gute Lösungen auf die großen Herausforderungen der nächsten Jahre finden“, so Dambacher. Eine davon ist der Ausbau der Ganztagesschule mitsamt seiner Finanzierung.

Hintergrund ist ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen neu eingeschulte Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung der Grundschule haben. Er soll laut Bundesregierung zunächst für Grundschulkinder der ersten Klassenstufe gelten und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab dem 1. August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. In Baden-Württemberg ist diese Herausforderung besonders groß. Nach Zahlen des Deutschen Jugend-Instituts hat der Südwesten im Ländervergleich die niedrigste Ganztags-Quote und den höchsten Ausbaubedarf. Zahlen sollen ihn vor allem das Land und die Kommunen, kritisierte Andreas Schwarz. „Das geht nicht.“ Immerhin habe nach einer Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Bund jetzt seinen Anteil an den Kosten erhöht. Doch müsse man die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen besprechen.

Außerdem haben sich die Bürgermeister für verbindliche Standards bei der Ganztagsbetreuung ausgesprochen: „Es muss immer eine hochwertige Betreuung sein“, rekapitulierte der Grünen-Politiker. Die Betreuung müsse Phasen fürs Lernen, für Hausaufgaben und fürs Spielen beinhalten, es müssten kulturelle Angebote eingebunden werden und Angebote von dritten Trägern. „Und am Ende des Tages sind die Hausaufgaben gemacht“, schilderte Schwarz das Ideal: „Das muss das Ziel der Ganztagsbetreuung sein.“

Wie viele offene Fragen es noch gibt, veranschaulichte der OB: Wie werden die Kosten verteilt? Wer stellt das Personal bei der Betreuung? Sollen die Lehrer sie übernehmen, wie es bei der verlässlichen Grundschule der Fall ist, oder stellen die Kommunen das Personal, wie bei der Kernzeitbetreuung? Auch bei der Schulsozialarbeit gebe es dringenden Nachholbedarf. Dazu die pädagogischen Inhalte, die Lehrerfortbildungen – „Es macht nur Sinn, wenn die Standards einheitlich sind“, so Dambacher.

Auch die Digitalisierung der Schulen trieb den Oberbürgermeister um. Tablets, Whiteboards und das WLan dafür – das sei alles da. „Aber wie geht es nach der Anschubfinanzierung weiter?“ fragte Dambacher. Bereits nach drei bis vier Jahren sei die Hardware oft „durch“, Ersatzbeschaffungen stünden an, auch Lizenzen müssten erneuert werden. Auch das müsse jemand bezahlen.