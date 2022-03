Bürgermedaille in Gold für Fritz Seifert

In jungen Jahren hat er sein Herz an Ellwangen verloren und sich dann über Jahrzehnte mit Leidenschaft und einer Fülle von Initiativen um Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung verdient gemacht. Jetzt hat Fritz Seifert für sein herausragendes Engagement die Bürgermedaille in Gold erhalten.

Oberbürgermeister Michael Dambacher hielt die Laudatio auf den Oberst a.D., der in den 80er Jahren als Bataillonskommandeur der Reinhardt-Kaserne in die Stadt gekommen war, blieb und Ideen umsetzte, die Ellwangen um so vieles reicher gemacht haben: Er gründete den Stadtmarketingverein Pro Ellwangen, schärfte das Profil Ellwangens als Pferdestadt mit der „Droschkenlinie“ und den „Pferdetagen“, schuf mit dem Weihnachtsmarkt eine Kultveranstaltung und mit dem „Ellwanger Wirtschaftsgespräch“ eine Veranstaltungsreihe, die die ansässigen Betriebe in den Mittelpunkt rückte. Über viele Jahre habe Fritz Seifert Impulse gesetzt, oft als Pionier, habe unzählige Projekte und Maßnahmen begleitet, sagte Dambacher.

Als Vertreter der Wirtschaft sprach der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei. Die Leidenschaft, mit der Fritz Seifert sich für Ellwangen einsetze, suche ihresgleichen, erklärte er. Stets habe er erreicht, dass alle Protagonisten aus Politik, Verwaltung, Handel und Wirtschaft für die Stadtentwicklung an einem Strang ziehen. Er sei ein Gentleman alter Schule, ein Netzwerker mit Bravour und mit seiner Disziplin, Empathie, Kreativität und Leidenschaft ein Gewinn für jeden in Ellwangen.

Für den Verein Pro Ellwangen gratulierte dessen Vorstand Karl Bux zu der hohen Ehre. Nur wenige bekämen die Bürgermedaille in Gold. Neben Gästen aus dem Gemeinderat, neben Familie und Freunden waren auch diese weiteren Träger der Bürgermedaille beim Festakt zugegen.

Fritz Seifert blickte in seiner Dankesrede weit zurück in seine Anfangszeit in Ellwangen, wo er von 1985 bis 1990 Bataillonskommandeur sowie von 1992 bis 1994 stellvertretender Brigadekommandeur der Panzergrenadier-brigade war. Er erinnerte an die Panzer, die damals noch durch die Schmidstraße rollten und ihn auf den Gedanken brachten, die Innenstadt zu verändern. „Der Sinn war, Ellwangen in seiner Gesamtheit weiterzuentwickeln. Das hat funktioniert.“ Nun sei es wieder höchste Zeit dazu. Gehe er die Marienstraße entlang, so Seifert, werde ihm angst und bange. „Wir müssen es schaffen, die Innenstadt wieder zum Blühen zu bringen“, sagte er.

Die Veranstaltung wurde von einem Streichquartett festlich umrahmt. Ulrich Widdermann (erste Violine), Urban Weigel (zweite Violine), Monika Bazgier (Viola) und Roman Guggenberger (Violoncello) spielten eingangs ein Menuett von Luigi Boccherini und am Ende Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Daran habe er sich als Geigenschüler die Zähne ausgebissen, verriet Seifert, deshalb habe er sich das Stück gewünscht.

Bürgermeister Volker Grab brachte dem Geehrten zur Eröffnung des Buffets einen Leberkäs in Anlehnung an die Zeiten der „Leberkäsfraktion“ , als Fritz Seifert als Stadtrat wirkte und zusammen mit den anderen Stadträten bei so mancher Nachsitzung zum Wohl Ellwangens weiterdiskutierte, „weil wir unsere Stadt lieben“. Dabei gab’s immer sein schwäbisches Leibgericht.