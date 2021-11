Bürger können sich zur Planungswerkstatt „Ellwangen Süd“ anmelden

Auf dem Gelände der ehemaligen Reinhardt-Kaserne soll ein modernes und nachhaltiges Quartier als ein weiterer attraktiver, lebendiger Stadtteil Ellwangens zum Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen. Die Stadt und die Planer wollen mit der Bevölkerung und den potenziellen künftigen Bewohnern des neuen Stadtteils ins Gespräch kommen und diese bei der Gestaltung mit einbeziehen. Deshalb wird am Freitag, 26., und Samstag, 27. November, eine Bürger-Planungswerkstatt in der Mühlberghalle in der Reinhardtstraße (Bereich ehemalige Kaserne) stattfinden.

Bei der Bürger-Planungswerkstatt soll über die bisherigen Konzeptideen informiert und über Fragen und Anregungen an Themeninseln und Stellwänden diskutiert werden. Neben der Stadtverwaltung werden auch Planer und Fachexperten unterschiedlicher Disziplinen anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Beteiligung soll breit aufgestellt sein. Es werden daher zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürgern und die interessierte Öffentlichkeit eingeladen.

Es werden drei Foren mit unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten angeboten. Da die Teilnehmerzahl auch coronabedingt begrenzt ist, wird gebeten sich für ein Forum und ein Schwerpunkt-Thema zu entscheiden.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich per E-Mail an stadtplanung@ellwangen.de oder telefonisch unter 07961 / 84387. Folgende Angaben werden bei der Anmeldung zur Terminbestätigung und wegen der Corona-Regeln benötigt: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die Nummer des gewünschten Forums. Es kann auch die Nummer eines alternativen Forums angegeben werden, für das ebenfalls Interesse besteht. Die Stadt wird vor der Veranstaltung informieren, ob und bei welchem Forum eine Teilnahme möglich ist. Anmeldeschluss ist der 18. November.

Folgende Foren gibt es:

Freitag, 26. November, 17 bis 20 Uhr: Forum 1 – Mobilität und Energie

Samstag, 27. November, 10bis 13 Uhr: Forum 2 – Wohnen, Arbeiten und Zusammenleben

Samstag, 27. November, 14bis 17 Uhr: Forum 3 – Grün- und Freiräume