Bückner folgt auf Kiesewetter: Am Ende ist alles wieder gut, oder?

Die Fußstapfen sind nicht die kleinsten, in die Tim Bückner tritt. Roderich Kiesewetter ist fast synonym gebräuchlich für die CDU Ostalb, genießt dazu bundesweites Ansehen.

Generationswechsel muss kommen

Mit dem Generationswechsel allerdings muss man irgendwann beginnen und mit Tim Bückner hat man einen Kandidaten gefunden, der für Modernität steht. Natürlich muss er sich als Vorsitzender nun erst noch beweisen, dieses Schicksal aber hätte jeder andere auch geteilt.

Rauschen und Disharmonie

So ganz ohne Rauschen, völlig harmonisch, wie es dieser Kreisparteitag vermuten ließ, ist es im Vorfeld aber dann doch nicht abgelaufen. Da wäre zum einen die Bekanntgabe Kiesewetters im Vorwort des Magazins „CDU intern“. Es sei längst bekannt gewesen, dass er nicht mehr kandidieren werde, schon im Juli 2021 habe er das kommuniziert, so Kiesewetter daraufhin selbst. Für den Landtagsabgeordneten Winfried Mack, seit vielen Jahren enger Vertrauter Kiesewetters und einer seiner drei Stellvertreter, kam diese Aussage dann aber absolut überraschend. Also was jetzt?

Junge Union mischt auch noch mit

Dann distanzierte sich die Junge Union von einem Zitat Christoph Konles in diesem Medium, in dem er sagte, dass auch Teile der JU ihn ermutigt hätten, sich zur Wahl zu stellen. Die JU wünsche beiden Kandidaten gleichermaßen Erfolg, wie sie auf Instagram kundtat, ganz diplomatisch also. Aber durch die Blume? Eher nicht.

Wie im Märchen – Immer mit Happy End

Beim Kreisparteitag dann schien die Welt wieder völlig in Ordnung zu sein, alle hatten sich wieder lieb. Kiesewetter wurde mit Standing Ovations verabschiedet, sowohl Konle als auch Bückner verkauften sich bei ihren Reden ordentlich, griffen sich nicht gegenseitig an. Bei der Verkündung des Ergebnisses dann war Konle im Stile eines Staatsmannes erster Gratulant, Handschlag und Umarmung folgten. Auch Bückner bekam nach dem Wahlsieg Standing Ovations. Also alles wieder gut bei der CDU Ostalb, Rauschen und Disharmonie? Fehlanzeige! Das ist auch eine Kunst.