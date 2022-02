Büchertisch über die Fastnacht

Bis zum Fastnachtsdienstag am 1. März ist in der Cafeteria des Alamannenmuseums ein Büchertisch zum Thema „schwäbisch-alemannische Fastnacht“ aufgebaut. Die 15 Buchtitel aus der Bibliothek des Museums laden in der närrischen Zeit zum Schmökern ein. Sie reichen vom „Großen Buch der schwäbisch-alemannischen Fasnet“, herausgegeben von Werner Mezger, über das „Alemannische Wörterbuch“ von 2009 bis zu Johann Peter Hebels „Alemannischen Gedichten“, die im Jahr 1803 erstmals erschienen sind.