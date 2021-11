Buchenbergschule veröffentlicht Ellwangens Lieblingsrezepte

Das hat es so noch nicht gegeben in Ellwangen: Ein Koch- und Backbuch mit Lieblingsrezepten aus Ellwangen, gesammelt von Schülerinnen und Schülern der Buchenbergschule, Lehrkräften, Eltern und Ehemaligen, Gastronomen, Institutionen, Organisationen und Unternehmen, Gemeinderäten und der Stadt als Schulträger.

Sie alle haben zu einem schier unerschöpflichen Fundus von sage und schreibe 191 Rezepten beigetragen, die kulinarische Hochgenüsse versprechen, Leib und Seele zusammenhalten und zum Nachkochen oder -backen anregen. Und das Beste ist, so Schulleiter Joseph Ott: „Sie wurden über Generationen erprobt, haben den Alltagstest längst bestanden und funktionieren alle.“

Das kann man nicht von jeder Rezeptsammlung behaupten. Federführend war der Verein der Freunde und Förderer der Buchenbergschule mit seiner Vorsitzenden Sonja Guschelbauer.

Die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, repräsentieren die Stadt und das Schulleben der Buchenbergschule in einer nie da gewesenen, einzigartigen Konstellation. Joseph Ott, Schulleiter

Für Joseph Ott, der die Buchenbergschule seit dem Sommer vergangenen Jahres leitet, steht fest, dass diese Rezeptsammlung der besonderen Art ein Stück Ellwanger Kultur-, Zeit- und Stadtgeschichte widerspiegelt: „Die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, repräsentieren die Stadt und das Schulleben der Buchenbergschule in einer nie da gewesenen, einzigartigen Konstellation.“

So vielfältig die Schule mit 425 Schülerinnen und Schülern aus über 20 Nationen ist, so vielfältig sind auch die Speisen aus aller Herren Länder, die in und um Ellwangen auf den Tisch kommen. Geniale und ausgekochte Gerichte, solche, die Slow Food zelebrieren, und solche, die genau richtig sind für die schnelle Küche nach Feierabend.

Es findet sich Klassisches wie Rindsrouladen und herzhafte Pfannkuchen, Exotisches wie indisches Hähnchen-Curry und Sfouf (arabischer Grieskuchen), Schwäbisches wie Briegelschmiere, Maultaschen und Ofenschlupfer und Mediterranes wie Pizza und Pasta in -zig Variationen.

So haben wir alle mal angefangen. Das bildet die Realität ab. Joseph Ott

Mit Hack, Lachs oder Meeresfrüchten, Mangold, Senf und Sahne und auch mit Tomatensoße aus dem Glas: „So haben wir alle mal angefangen. Das bildet die Realität ab“, scherzt Joseph Ott. Was aber sind Spaghetti-Spinnen, das Lieblingsgericht von Leon Uthe aus der sechsten Klasse? Es sind Spaghetti, die vorsichtig in die Mitte von Würstchen gesteckt werden.

Auch bei den verführerischen Desserts läuft einem schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammen. Für die Zubereitung der Schokoladen-Kiachle des Landhotels Hirsch braucht man allerdings Zeit, und helfende Hände schaden auch nicht.

Die Lieblingsrezepte vom Buchenberg sind ein Fest für Leib und Seele mit Herz und Lokalkolorit. Oberbürgermeister Michael Dambacher ist Schirmherr und hat nicht nur das Vorwort, sondern auch ein Lieblingsrezept beigesteuert. Sonja Guschelbauer und ihre Mitstreiterinnen vom Förderverein, Melanie Kilian-Uthe und Simone Widmann, haben unermüdlich digital und handschriftlich eingereichte Rezepte gesammelt und abgetippt, nachgefragt, ob der Reis roh oder gekocht sein muss, und Hemmschwellen abgebaut.

Schulfrühstück für alle

Nicht Rechtschreibung war gefragt, sondern Vielfalt, nicht Grammatik, sondern Chancengleichheit. Denn der Erlös fließt in das Schulfrühstück, für das es bereits eine Anschubfinanzierung der Bürgerstiftung gibt und das ab Januar zweimal pro Woche angeboten werden soll: „Wir wissen, dass manche Kinder hungrig in die Schule kommen, wenig oder nichts dabei haben und auch nicht am Mittagstisch teilnehmen. Und hungrige Schüler können sich nicht konzentrieren“, so Joseph Ott, wohl wissend, wie sensibel das Thema ist.

Da fehle der Mittagstisch des DRK, sagt Sonja Guschelbauer. Das Schulfrühstück soll das ein wenig auffangen, wobei Ott sich für die Zukunft einen Hort bis Klasse zehn ähnlich dem Borromäum wünscht. Für das Frühstück laufen bereits Gespräche mit Sponsoren wie dem Tegut-Supermarkt und der Virngrund-Bäckerei.

Bestellungen per E-Mail

Pünktlich zum Weihnachtsmarkt beziehungsweise zum zweiten Advent werden die „Lieblingsrezepte aus Ellwangen“ druckfrisch zum Preis von zehn Euro pro Exemplar vorliegen. Gedruckt werden erst mal 500, man sollte sich also ranhalten. Zu haben ist die Sammlung im praktischen Format und mit Spiralbindung (wichtig für ein Kochbuch) in der Buchenbergschule, beim Blumenhaus Widmann und voraussichtlich auch bei der Tourist-Info. Bestellungen werden unter buchenbergschule@ellwangen.de gerne entgegengenommen.