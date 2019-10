Buchenbergschule und Firma Betzold tauschen sich aus

Die Buchenbergschule ist eine weitere Bildungspartnerschaft eingegangen. Neu dabei ist die Arnulf Betzold GmbH. Zur Unterzeichnung des Vertrags hat Schulleiter Anton Bosanis den Geschäftsführer Albrecht Betzold an die Schule eingeladen.

Für die Buchenbergschule sei es wichtig, ihre Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und jeden Schüler bei der Berufswahl zu unterstützen. Zu diesem Zweck bestehe bereits mit 15 Betrieben eine Bildungspartnerschaft, erfuhren die geladenen Gäste. Zu ihnen zählten Bürgermeister Volker Grab, Schulamtsdirektor Christoph Koch, Gabriela Bopp, die Vorsitzende des Fördervereins, Nicole Stier als Vertreterin der Eltern und die Schüler der Abschlussklassen. Für einen feierlichen Rahmen sorgte der Chor der Klassen 3 bis 4 mit flotten Liedern unter der Leitung von Heike Schreckenhöfer.

Die Inhalte der neuen Kooperation mit der Arnulf Betzold GmbH erläuterte Schulleiter Bonsanis. Seit rund einem Jahr arbeiten Schule und Firma zusammen. Alles startete mit einem Besuch, bei dem Mitarbeiter des Unternehmens sich vor Ort einen Eindruck über die Arbeit an der Schule und im Unterricht verschaffen konnten. Der anschließende Austausch sei so gewinnbringend gewesen, dass man gemeinsam beschloss, die Arbeit auszubauen. Für Bosanis besteht der gegenseitige Nutzen nicht nur im herkömmlichen Sinne einer Bildungspartnerschaft, bei der vor allem Praktikums- und Ausbildungsplätze im Vordergrund stehen, sondern geht über diesen hinaus. Denn Lehrer und Schüler könnten nun Einfluss auf die Entwicklung von Lehrmitteln nehmen. Das Unternehmen profitiere davon genauso wie die Schule im direkten Austausch.

Albrecht Betzold ging auf die durch die Bildungspartnerschaft entstehenden Synergieeffekte ein. Initiiert wurde in diesem Schuljahr ein gemeinsames Robotik-Projekt. Sein Unternehmen stellt der Schule die neusten Lernmittel und Unterrichtsmaterialen zur Verfügung. Den Praxistest machen dann Schüler und Lehrer, die ihre Erfahrungen rückmelden. Für Betzold seien das die besten Voraussetzungen, um die Lehrmittel lernfreundlich zu gestalten und ständig zu verbessern. Er betonte auch die hervorragenden Ressourcen, die an der Buchenbergschule vorhanden seien. Eine überdurchschnittlich entwickelte Schule im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), die bei den Forderungen des Landes traditionell vorne dabei sei. Da Digitalisierung eine zentrale Rolle im Schulalltag spiele, gebe es an der Buchenbergschule viele Anknüpfungsmöglichkeiten für sein Unternehmen, um im Prozess der Digitalisierung gemeinsam voranzuschreiten. Albrecht Betzold schenkte der Buchenbergschule einen Forscherkoffer zum Thema Elektronik.

Bürgermeister Volker Grab betonte, dass Anton Bosanis mit 15 Unternehmen bereits die meisten Bildungspartner der Ellwanger Schulen habe, dennoch nicht locker lasse und mit weiteren Bildungspartnern aus Industrie, Handwerk, Handel und dem sozialen Bereich Kooperationen eingehe. Hiervon könnten alle Schüler der Schule profitieren und die Unternehmen für sich Fachkräften gewinnen.

Schulamtsdirektor Christoph Koch des Staatlichen Schulamtes Göppingen betonte, dass die Bildungspartnerschaft ein „Abkommen zum Technologietransfer“ sei, bei dem pädagogisches und fachliches Know-how ausgetauscht werde. In Vertretung des Netzwerkes Schule-Wirtschaft Baden-Württemberg sprach Andrea Eberhard über die Bedeutung einer gelungenen Berufsorientierung und die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen. Viele Praktika können eine Fehlentscheidung bei der Auswahl der Berufsausbildung verhindern. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Unterzeichnung der Vereinbarung. Beim anschließenden Stehempfang gab es Köstlichkeiten aus der Schulküche.