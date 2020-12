Buchenbergschule erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet

Die Buchenbergschule ist für weitere drei Jahre als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert worden. In einer Onlineveranstaltung wurde die Ellwanger Gemeinschaftsschule von MINT-Vorstand Thomas Sattelberger und Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband Südwestmetall, ausgezeichnet.

In einer Pressemitteilung der Schule heißt es: Das Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) habe sich für die Schulentwicklung in der aktuellen Lage als entscheidend herausgestellt. Die Buchenbergschule habe aufgezeigt, dass sie mit ihrem schulischen Konzept in der Lage sei, Digitalisierung didaktisch und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzubinden.

Die MINT-Schulen durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. Im Profil der Buchenbergschule sind eine vertiefte informationstechnische Grundbildung, die Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher und technischer Interessen und die Vorbereitung und Förderung der Ausbildungsfähigkeit verankert. Das spiegelt sich auch in einem breiten Angebot von MINT-Arbeitsgemeinschaften wider. Zudem kooperiert die Buchenbergschule mit unterschiedlichen Bildungspartnern.

Die Buchenbergschule möchte die Schülerinnen und Schüler für MINT-Unterrichtsfächer begeistern. „Es sind diese Schulen, die die Standards in der Vermittlung sogenannter Future Skills und einer zielgerichteten Berufsorientierung setzen“, meint Stefan Küpper von Südwestmetall.