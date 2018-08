Buchenbergschüler bekommen Einblicke ins Berufsleben

An der Buchenbergschule in Ellwangen hat zum zweiten Mal erfolgreich das Projekt KooBo Z (Kooperative Berufsorientierung für zugwanderte Kinder) stattgefunden.

Dabei erhalten neu zugewanderte Kinder und Jugendliche eine erste Orientierung über das Schul- und Ausbildungssystem und das Leben in Deutschland im Hinblick auf ihre individuellen Chancen und Möglichkeiten. Das schulübergreifende Projekt wurde immer montags von der BBQ Beruflichen Bildung von Angelika Leinweber geleitet. Dann gingen die Schüler in verschiedene Firmen. Solche Besuche förderten die Motivation und stärkten deren Alltagskompetenzen, ist Leinweber überzeugt. Unterstützt wurde das Projekt vom Virngrundbäcker, der Schreinerei Reeb, dem Friseurbetrieb Cut by P., dem Gartentreff Lutz und der Zukunftsakademie Heidenheim.