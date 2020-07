Brütende Schwalben stoppen Bauprojekt

Seit diesem Winter laufen die Kernsanierungsarbeiten am Gebäude Königsbergerstraße 1 im Ellwanger Goldrain. Die Baugenossenschaft Ellwangen will aber nicht nur die Gebäudesubstanz in moderne, marktgerechte Wohnungen überführen, man entschied sich auch, den zweigeschossigen Bau aufzustocken: Vier zusätzliche Wohnungen sollen entstehen.

Doch, nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, machte die Natur den Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Als ich vor einigen Tagen auf der Baustelle war, habe ich jede Menge Schwalben gesehen“, sagt Egon Bertenbreiter, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft.

Bestimmt 30 Tiere seien da herumgeflattert, hätten geschützt unter dem Dachtrauf ihre Nester gebaut. „In einigen sind nun auch Jungtiere geschlüpft“, berichtet Bertenbreiter, für den schnell klar gewesen ist, was das bedeutet: „Die Tiere und ihre Nester stehen unter Naturschutz. Wir müssen die Baustelle stoppen.“

Eine kurze Rückfrage bei Hariolf Löffelad, dem ehemaligen langjährigen Vorstand des NABU Ellwangen, habe das bestätigt. Zumindest bis Ende August, bis die Brut aufgezogen ist, solle die Baustelle ruhen. „Naturschutz ist ein hohes Gut, auch in unserem Wertekatalog. Wir haben aber auch so genug zu tun, konzentrieren uns eben auf unsere anderen Baustellen“, sagt Bertenbreiter. Der Ausbau solle warten, bis er mit der Natur vereinbar sei.