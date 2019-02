Broschüre zur Ellwanger Ferienbetreuung ist da

Der Einkaufsmarkt Kaufland in Bad Saulgau plant seinen Umzug von der Altshauser Straße an die Platzstraße Mitte Mai. Am neuen Standort werden die Kunden zwei Geschäfte in der Vorkassenzone vermissen. Ege’s Feinkost und die Metzgerei Walser bleiben auf der Strecke. Beide Fachgeschäfte passen offensichtlich nicht mehr in das Konzept von Kaufland.

Das Tauschgeschäft ist nun vollzogen. Kaufland baut seinen neuen Markt auf einer Fläche, die dem Landmaschinenhersteller Claas gehört.