Bronze für Röhlingens Sportakrobatinnen

Vor Kurzem absolvierten 15 Sportakrobatinnen des FC Röhlingen die Prüfung für das Deutsche Jugendsportakrobatikabzeichen. In der Altersklasse 1 wurden Lilli Fürst, Isabella Kern und Nele Seckler in Bronze ausgezeichnet. In der Altersklasse 2 erhielten Franka Lay, Sarah Bolsinger, Laura Köhn, Emeli Rruga, Melina Klein, Marie Kout, Josefine Swoboda, Valentina Bach, Alice Lapin, Anabela Sruk, Anna Lutz und Mia Fürst das Abzeichen in Bronze. In der Altersklasse 1 mussten aus vier verschiedenen Kategorien jeweils zwei Elemente geturnt werden. In der Altersklasse 2 mussten vier Pflicht- und sechs Wahlelemente gezeigt werden.